«Красный факел» открыл 103-й театральный сезон

«Сын» – история непростых отношений внутри семьи, кризисного слома подростка, влияющего на жизнь всех окружающих. Алексей Слюсарчук уже приступил к репетициям – в спектакле будут заняты как ведущие актеры театра, так и только начинающие свой творческий путь в Новосибирске.

В декабре на Малой сцене свою новую постановку представит Константин Телегин – здесь уже успешно идут его «ЧУднЫе люди» и «Мы идем смотреть «Чапаева». На этот раз он взял в работу пьесу известного французского драматурга Жана Ануя «Ромео и Жанетта». Мелодраматичный сюжет постепенно вырастает в гимн любви. Приехавший знакомиться с семьей будущей жены Юлии, Фредерик влюбляется в ее эксцентричную сестру Жанетту – молодые люди не в силах бороться со своим чувством, и это переворачивает их жизнь и жизни их близких.

В конце года в параллель начнутся репетиции сразу двух спектаклей. Чуть раньше к работе приступит Александр Созонов – для его первой постановки в «Красном факеле» решено было устроить коллаборацию с известным современным автором Александром Цыпкиным. Специально для новосибирской сцены создается оригинальная пьеса, премьера состоится 14 февраля 2023 года.

В декабре в «Красный факел» вновь приедет режиссер Дмитрий Егоров – он продолжит воплощение в жизнь трилогии Александра Сухово-Кобылина. «Свадьба Кречинского» и «Дело» успешно идут на сцене театра, теперь пришел черед завершающей пьесы – «Смерть Тарелкина». Отметим, что режиссер ставит спектакли трилогии в принципиально разных жанрах: водевиль, сатира и трагифарс. Премьера «Смерти Тарелкина» намечена на 27 марта 2023 года.

Гастроли и фестивали

Фестивальная жизнь «Красного факела» началась уже в сентябре. Номинант «Золотой Маски» нынешнего года — постановка Петра Шерешевского «Тайм-аут» в ноябре состоится на «Золотой Маске в Омске». Там запланировано два показа – 8 и 9 ноября.

Ожидают «Красный факел» и внутрирегиональные выезды: в Бердске 13 октября будет показан спектакль «Мы идем смотреть «Чапаева», а 14 октября в Колывани к нему присоединится еще и сказка «Король Вруляля».

На ноябрь намечены обменные гастроли с Томским театром драмы – «Красный факел» отправится в путь с проверенным хитом «Только для женщин!», а коллеги привезут в Новосибирск премьеру прошлого сезона «Король-олень».