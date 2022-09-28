В общепите и сфере услуг снова рекомендовали носить маски

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, обращаясь к предпринимателям региона, рекомендовал ритейлерам, а также работникам организаций, которые непосредственно общаются и контактируют с населением, использовать одноразовую медицинскую маску в качестве эффективной меры профилактики респираторных заболеваний.

— В период распространения респираторных инфекций важно соблюдать профилактические меры в местах массового скопления людей, особенно в сферах обслуживания, где контакты с людьми являются неотъемлемой частью оказания услуг, —отметил Гончаров. — Также рекомендуем проводить вакцинацию и ревакцинацию, в том числе от COVID-19. Для трудового коллектива руководители предприятий могут организовать выездную вакцинацию, обратившись в минпромторг региона.

Днем ранее ношение масок в предстоящий сезон гриппа и коронавируса поддержала главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

— Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус — паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается [от человека к человеку] в момент разговора, и особенно — когда больной кашляет или чихает. Маска — это надежный физический барьер для вирусов. К примеру, два человека находятся в метре друг от друга. Один в настоящий момент болен и выделяет вирус, другой — здоров. Даже если маску наденет только тот, кто болеет, вероятность заразиться у второго человека снижается в 5-7 раз. Если же в масках будут оба, то риск передать [респираторную] инфекцию сокращается до 2-3%, — рассказала она.

По данным Роспотребнадзора, последние пять недель в Новосибирской области количество обратившихся к врачам увеличивалось каждые семь дней на 3,9%-26,6%. За последнюю неделю в регионе число заболевших составило 27 639 человек. Эпидемический порог превышен на 63,2%. Большинство заболевших – взрослые. Превышение эпидпорога в этой возрастной группе –почти трехкратное – на 197,9%.

Ранее в Роспотребнадзоре просили ограничить количество массовых мероприятий в регионе.