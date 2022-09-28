Рекламодателям

В общепите и сфере услуг снова рекомендовали носить маски

  • 28/09/2022, 15:32
Вводят маски
Пока в добровольном порядке.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, обращаясь к предпринимателям региона, рекомендовал ритейлерам, а также работникам организаций, которые непосредственно общаются и контактируют с населением, использовать одноразовую медицинскую маску в качестве эффективной меры профилактики респираторных заболеваний.

— В период распространения респираторных инфекций важно соблюдать профилактические меры в местах массового скопления людей, особенно в сферах обслуживания, где контакты с людьми являются неотъемлемой частью оказания услуг, —отметил Гончаров. — Также рекомендуем проводить вакцинацию и ревакцинацию, в том числе от COVID-19.  Для трудового коллектива руководители предприятий могут организовать выездную вакцинацию, обратившись в минпромторг региона.

Днем ранее ношение масок в предстоящий сезон гриппа и коронавируса поддержала главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

 — Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус — паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается [от человека к человеку] в момент разговора, и особенно — когда больной кашляет или чихает. Маска — это надежный физический барьер для вирусов. К примеру, два человека находятся в метре друг от друга. Один в настоящий момент болен и выделяет вирус, другой — здоров. Даже если маску наденет только тот, кто болеет, вероятность заразиться у второго человека снижается в 5-7 раз. Если же в масках будут оба, то риск передать [респираторную] инфекцию сокращается до 2-3%, — рассказала она.

По данным Роспотребнадзора, последние пять недель в Новосибирской области количество обратившихся к врачам увеличивалось каждые семь дней на 3,9%-26,6%. За последнюю неделю в регионе число заболевших составило 27 639 человек. Эпидемический порог превышен на 63,2%. Большинство заболевших – взрослые. Превышение эпидпорога в этой возрастной группе –почти трехкратное – на 197,9%.

 

Ранее в Роспотребнадзоре просили ограничить количество массовых мероприятий в регионе. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

346

Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : коронавирус заболеваемость ОРВИ Вводят маски


льготы семьям мобилизованных

Какие льготы в Новосибирской области предоставят семьям мобилизованных

Пока правительство региона утвердило три меры поддержки.
Читать статью >>
отзыв мандата у депутата

Горсовет Новосибирска поддержал отзыв мандатов у коллег, длительно пребывающих за границей

Дело — за согласованием у региональных и федеральных депутатов.
Читать статью >>
Ремонт дорог

В горсовете начался разбор полетов дорожного ремонта сезона 2022 года

Ключевой проблемой стали гарантийные ремонты.
Читать статью >>
Депутаты горсовета Новосибирска решили не рассматривать вопрос о частичной мобилизации

Депутаты горсовета Новосибирска решили не рассматривать вопрос о частичной мобилизации

Мэр города заявил, что ни он, ни его подчиненные не имеют компетенции для ответов на вопросы, озвученные депутатами.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирским пенсионерам установят региональную социальную доплату к пенсии

28/09/2022, 16:06

Какие льготы в Новосибирской области предоставят семьям мобилизованных

28/09/2022, 15:51

«Красный факел» открыл 103-й театральный сезон

28/09/2022, 15:34

Горсовет Новосибирска поддержал отзыв мандатов у коллег, длительно пребывающих за границей

28/09/2022, 14:50
Популярное

В России стартовало серийное производство отечественных электромобилей

28/09/2022, 16:01

В Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации

28/09/2022, 14:52

В связи с частичной мобилизацией могут ли «призвать в армию» вашу машину?

28/09/2022, 12:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб стал победителем Премии «Финансовый престиж» в трех номинациях

28/09/2022, 13:35

«Искитимизвесть» нарастит выпуск продукции и снизит ее себестоимость

28/09/2022, 11:06

«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

27/09/2022, 17:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска