Житель Новосибирска пытался взорвать здание паспортно-визовой службы (видео)

Оперативники УФСБ России по Новосибирской и Челябинской областям вычислили группу юных террористов, которые даже не достигли совершеннолетия. Один из парней проживал в Новосибирске, а второй в г. Новотроицке Оренбургской области. Парни состояли в запрещенной Верховным судом террористической организации «National Socialism/White Power»*. Познакомились в интернете.

На фоне общей ненависти к выходцам из стран Центральной Азии ребята решили взорвать миграционный центр в Дзержинском районе Новосибирска.

Теракт был запланирован на август.

— Новосибирец изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата из Челябинска в мессенджере «Телеграм», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Но страшным планам молодежи помешали оперативники. Они нагрянули с обыском на квартиру юного химика, изъяли мобильный телефон с перепиской о готовящемся мероприятии, химические компоненты, инструкции по приготовлению взрывчатки.

Следователи СК по Новосибирской области возбудили в отношении парней уголовные дела.

— 1-м Восточным окружным военным судом приверженцы неонацистской идеологии признаны виновными: несовершеннолетний новосибирец – в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; несовершеннолетний житель г. Новотроицка – в участии в деятельности организации, признанной террористической. Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок 4 и 3 года, с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — добавили в ведомстве.

*Экстремистская организация запрещенная на территории РФ Верховным судом.