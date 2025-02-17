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«Кредитная зима»: инвестиционная активность в Сибири продолжает замедляться

  • 17/02/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
«Кредитная зима»: инвестактивность в Сибири продолжает замедляться
При этом интерес вкладчиков начинает смещаться от годовых к полугодовым вкладам

Инвестиционная активность в округе в декабре 2024 – январе 2025 замедлилась. В частности, темпы кредитования корпоративных клиентов, а также интерес населения к потребительскому кредитованию и ипотеке, выдаваемой на рыночных условиях. Об этом сообщили аналитики Сибирского ГУ ЦБ.

По мнению экспертов ВТБ, «охлаждение» рынка розничных кредитов на фоне высокой ставки продолжится. В 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки.

—  «Кредитная зима» будет с нами еще долго, — прогнозирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

При этом средства населения на вкладах в округе продолжают расти на фоне высоких депозитных ставок.

— Банки отмечали высокую конкуренцию за вкладчиков, а также мобильность последних при переходе из банка в банк, — уточняют в Сибирском ГУ ЦБ.

Эксперты ВТБ отмечают, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п.

— При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться, — заявил Георгий Горшков.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2025 года рынок сбережений России покажет новый рекорд и составит превысит 68 трлн рублей. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады. Сейчас 94% от всех депозитов составляют рублевые вклады. В ближайшие месяцы аналитики банка ожидают изменения этой тенденции и смещение интереса физлиц к вкладам до полугода.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские эксперты прокомментировали резкое укрепление рубля.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : кредиты инвестиции депозиты


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