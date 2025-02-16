«Повлияла политика»: резкое укрепление курса рубля оценили новосибирские эксперты

Курс доллара к рублю начал резко снижаться с 5 февраля. На тот момент доллар торговался по цене 98.53 рубля. На 15 февраля — 90,31 рубль, отмечается в статистике Банка России. Евро начал устойчивое падение с 16 января — 106,1 рубль. На 15 февраля он торговался по цене 94,89 рубля.

Пиковых значений в 2024 году доллар достигал 20 ноября — 109,58 рубля, евро был на пике 29 ноября — 116,14 рубля. Минимальные значения по стоимости доллара в 2024 году были зафиксированы 20 июня 82,63 рубля, евро — также 20 июня, 89,09 рублей.

Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради считает, что укрепление рубля, которое наблюдалось на минувшей неделе, связано с телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, вопросы энергетики и развития искусственного интеллекта. Многие восприняли этот разговор как переломный момент в отношениях двух стран.

— Хотя повышенная волатильность на рынке обычно стимулирует активность участников, в данный момент значительного ажиотажа не наблюдается, — комментирует эксперт.

По его словам, в последнее время укреплению рубля способствуют несколько ключевых фундаментальных факторов: высокие процентные ставки по рублевым вкладам, ограничения на отток валюты из России, увеличение объемов расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс страны.

— Рост цен на российские экспортные товары также способствует укреплению рубля. По-моему, такая тенденция может сохраняться до конца февраля. Однако подчеркиваю, что краткосрочное укрепление рубля (например, на один месяц) недостаточно для устойчивого снижения инфляции. Для этого курс должен оставаться стабильно высоким в течение трех-четырех месяцев. При этом более слабый рубль мог бы положительно сказаться на сбалансированности нефтегазовых доходов, — рассуждает Намер Ради.

Эксперт констатирует, что с начала года рубль укрепился на 7%, а с пиковых значений января — почти на 10%. Это происходит на фоне избыточного предложения валюты и дефицита спроса. Одной из причин такого дисбаланса является процесс девалютизации компаний, попавших под санкции, включая банки и экспортеров. Кроме того, Центральный банк РФ в феврале увеличил объемы продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев, изменение курсов иностранных валют к рублю — это не падение доллара, как рассуждают обыватели, а укрепление курса рубля на фоне ожиданий участников российского и околороссийского рынка скорого выхода из сложившегося санкционного кризиса.

— С конца 2021 года устойчивость рубля во многом определяется политическим фактором. Все мы помним, что на фоне тревожных новостей грядущего конфликта в конце 2021 — начале 2022 года курс рубля падал до отметки более 120 рублей за доллар США. После того, как в представлении инвесторов российского рынка СВО перешла в более предсказуемую форму, российская экономика стала стабилизироваться, свою роль в этом сыграли меры ЦБ на финансовых рынках. Текущее положение рубля также обусловлено политическими ожиданиями, на этот раз позитивными. Сразу после того, как стало известно о переговорах нашего президента с Дональдом Трампом, курс рубля заметно укрепился. За этим укреплением стоят и экономические причины снижения импорта, но до переговоров рынок на это не обращал внимания, — рассуждает Фалеев.

Однако, по его словам, у каждой медали есть обратная сторона, заключающаяся в том, что текущий курс невыгоден с точки зрения наполняемости бюджета.

— Цены на экспортные товары в иностранной валюте не изменились, что дает в итоге меньше рублевой выручки. Так что, скорее всего, на этот раз ЦБ не заинтересован в стремительном укреплении рубля, по крайней мере в 2025 году, — прогнозирует Фалеев.

Напомним, что бюджет РФ на 2025 год спланирован исходя из расчета 96,5 рублей за один доллар. Вероятным развитием ситуации, по мнению Александра Фалеева, будет переход до конца года курса в торговый коридор 93-96 рублей за доллар США.

Намер Ради полагает, что пока сохраняется дисбаланс между спросом и предложением валюты на рынке, рубль будет продолжать укрепляться, а курсы иностранных валют — снижаться.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.