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Московский инвестор отказался от покупки перевозчика мусора из Бердска

  • 17/02/2025, 18:15
Автор: Юлия Данилова
Московский инвестор отказался от покупки перевозчика мусора из Бердска
Компания вернулась к основателю, который готов ее ликвидировать

Собственником и директором ООО «ЭкоСервис» вновь стала Жанна Теличко, которая основала компанию в 2013 году.  Судя по данным сервиса Контур Фокус, московский инвестор Максим Лошаков, который возглавлял компанию с 16 декабря 2024 года по 12 февраля 2025 отказался от покупки актива.

Информация о том, что Лошаков купил бердского перевозчика твердых коммунальных отходов появилась в конце декабря. Компания много лет занимается вывозом мусора из Бердска, Искитима и Искитимского районов.  Бердск.Онлайн сообщал, что руководить компанией ООО «ЭкоСервис» будет Эдуард Михалев в статусе замдиректора. В его задачи входило выстроить взаимоотношения с органами власти, управляющими компаниями и сделать бизнес безубыточным. Ранее Михалев работал в сфере утилизации ТКО в Кировской области. Он заявил изданию, что не видит больших сложностей с организацией вывоза ТКО в Бердске, но к марту планирует подготовить предложения для администрации Бердска по вывозу мусора с некоторых контейнерных площадок, не соответствующих требованиям. Сейчас Михалев сотрудником компании уже не является. Жанна Теличко сменила профиль деятельности, пишет издание. По ее словам, организацией вывоза мусора она продолжит заниматься до 28 февраля.  Если не найдется новый покупатель её фирмы, то распродаст имущество и технику, ликвидирует ООО «ЭкоСервис».

Напомним, в конце января глава Искитима Сергей Завражин заявил о мусорном коллапсе в городе. По его словам, «проверка, проведенная совместно с компетентными организациями, не привела к нужным изменениям». Мэр города также призвал жителей проявить активность: отправлять обращения и замечания к регоператору.

На минувшей неделе «Спецавтохозяйство» снова выставило на торги лот на вывоз мусора из Бердска, Искитима и Искитимского района. За вывоз 73 тысяч мусора регоператор готов заплатить 220 млн рублей (на первых торгах 195 млн рублей, 52 тысячи тонн). Итоги торгов планируется подвести в конце февраля.

Компания ООО «ЭкоСервис» была создана в 2013 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Ранее собственником и директором компании была Жанна Теличко. Выручка компании в 2023 году составила 179 млн рублей (+65%), чистая прибыль — 53,46 млн рублей (+121%). У компании 22 выигранных контракта на 380 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, почему водители мусоровозов в Новосибирске не вывозят отходы

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : покупка бизнеса вывоз мусора


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