Кредитно-документарный портфель ВТБ в Новосибирской области достиг 208 млрд рублей

По итогам первого квартала объемы розничного кредитования ВТБ в Новосибирской области сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года. За первые три месяца клиенты банка оформили свыше 9,2 тысячи кредитов более чем на 12,5 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос до 174 млрд рублей, из которых около 110 млрд – ипотека.

Спрос на кредиты наличными вырос по объему на 70% по сравнению с первым кварталом 2022 г. – в текущем году банк выдал более 7,3 тысячи потребительских кредитов на 5,3 млрд рублей. В сегменте ипотеки новосибирцы оформили более 1,7 тысячи кредитов на сумму около 7 млрд рублей, около 40% ипотечных сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился в два раза и превысил 200 млн рублей.

«В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. Продажи розничных продуктов показывают положительную динамику, основной объем выдач приходится на кредиты наличными и ипотеку, — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области. – Учитывая растущий спрос, в мае мы перезапустили в рамках программы льготной ипотеки кредитование ИЖС хозспособом (своими силами). Наши эксперты прогнозируют рост объемов выдачи жилищных кредитов, в том числе за счет увеличения числа сделок в этом сегменте».

Банк продолжает предоставлять финансирование компаниям среднего и малого бизнеса Новосибирской области. В корпоративном сегменте кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе превысил 33,8 млрд рублей. Около трети кредитного портфеля приходится на сферу торговли (31%), четверть – строительство и недвижимость, 17% — пищевую промышленность и сельское хозяйство.