Кредитные каникулы не бесплатны

Все больше банков запускают прием заявок на новый этап кредитных каникул в рамках 106-ФЗ. До этого их объявляли в начале пандемии, чтобы помочь предпринимателям выйти из пике локдауна и попытаться восстановить платежеспособность. Судя по информации, размещенной на сайте Банка России, условия каникул 2022 года по сравнению с 2020-м не изменились:

— Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут претендовать на каникулы независимо от динамики их доходов. Для бизнеса единственное условие — наличие его основного вида деятельности в перечне пострадавших отраслей. Правительство РФ включило в этот перечень сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии.

— Каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов, выданным до 1 марта 2022 года. Если у заемщика несколько кредитов, по закону о кредитных каникулах можно запросить отсрочку по каждому из них. Но только один раз.

— Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами.

— Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года. Но правительство при необходимости сможет продлить этот период.

— Каникулы предоставляются на срок до полугода. Если у заемщика ситуация улучшилась, он может в любой момент выйти из каникул и вернуться в график платежей.

Между тем в соцсетях появилось немало сообщений от предпринимателей, которые сообщают, что кредитные каникулы в итоге приводят к росту долговой нагрузки: банки увеличивают срок кредита, плюс начисляется дополнительная сумма сверху. То есть предприниматель будет платить после каникул больше и дольше.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина отметила, что в центр начали поступать обращения от предпринимателей за помощью в составлении документов на предоставление кредитных каникул. Хотя, по ее словам, комплект документов и порядок их подачи довольно простой, бизнес предпочитает подстраховаться.

— На мой взгляд, ключевая проблема в том, что в законе прописано: кредитные каникулы предоставляются только на тело кредита, а проценты продолжают начисляться. Если бы в каникулы входило не только тело кредита, но и проценты, то для предпринимателей, конечно, это было бы более комфортно. Но закон принят в том виде, который есть, — констатирует Пинигина.

На сайте Банка России действительно отмечается, что субъектам МСП, получившим кредитные каникулы, проценты начисляются по договорной ставке и после льготного периода включаются в сумму основного долга, тем самым увеличивая базу для начисления процентов. Срок договора увеличивается настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранить размер платежа. По договоренности с банком предприниматель может сохранить срок платежа, но при этом вырастет его сумма.

— Практика кредитных каникул 2020 года показала, что никто из предпринимателей не жалуется на увеличение итогов суммы платежа. Сейчас жалоб на это мы тоже пока не видим. Дело в том, что многие предприниматели, особенно работающие с импортными товарами, оказались в ситуации, когда быстро заместить их не получается. Для них кредитные каникулы — возможность ослабить финансовое давление банков, — говорит собеседник редакции.

Эксперт напомнила, что в случае просрочки выплат по кредиту банки могут попросить погасить его досрочно, обратить взыскание на залог, обратиться к поручителям. Плюс у предпринимателей возникают репутационные риски, может быть испорчена кредитная история.

— Наша практика показывает, что банки идут навстречу заемщикам в части переноса сроков платежей, суммы кредита, — говорит Пинигина. — Но нужно хорошо просчитать возможность восстановления платежеспособности бизнеса через 6 месяцев. Будет ли предприниматель готов выполнять свои обязательства по истечению кредитных каникул.

Доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг также считает, что кредитные каникулы — это палка о двух концах: не спасение от бед, а инструмент для выхода из критической ситуации.

— При кредитных каникулах срок кредитования удлиняется, итоговая сумма тоже вырастает. Но если у предпринимателя возник кассовый разрыв из-за того, что он продавал продукцию по более низким ценам, а сейчас вынужден закупать по высоким, то ему нужны денежные средства. Если он запустит их в оборот, то сохранит физические материальные обороты продукции, но при этом у него может возникнуть ситуация, что средств для погашения кредита будет недостаточно, — говорит эксперт.

Она также рекомендует предпринимателям четко просчитать последствия использования кредитных каникул для бизнеса.

— Кредитные, как и налоговые, каникулы — это временная передышка. Все платежи не прощаются, а сдвигаются, и в будущем это может привести к более сложной ситуации. Просчитайте несколько моделей платежей по платежам — текущую и с кредитными каникулами — и выберите наиболее приемлемую, — рекомендует Татьяна Гениберг.

Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (rocketwork.ru) Сергей Сухоставец соглашается, что программа кредитных каникул действительно может облегчить ситуацию для бизнеса. Он напоминает: опыт ковидных отсрочек показал, что благодаря этой схеме 70-75% заемщиков не ухудшили кредитную историю и вернулись к графику платежей.