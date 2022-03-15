В Кузбассе отказались от масочного режима

Распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14 марта 2022 года № 45-рг исключены положения об обеспечении на территории Кузбасса масочного режима, а также рекомендации о соблюдении социального дистанцирования и требования о нанесении специальной разметки, говорится в официальных источниках правительства региона.

Распоряжением исключен пункт, обязывающий работодателей, осуществляющих деятельность на территории региона, обеспечивать контроль за соблюдением работниками масочного режима в помещениях, где осуществляется трудовая деятельность. Отменено требование по использованию масок в транспорте, а также при посещении объектов социальной инфраструктуры, организаций торговли, учреждений культуры и спорта, госорганов.

Напомним, в Новосибирской области правительством региона на заседании 14 марта были одобрены предложения о снятии части действующих ограничительных мер. В частности, с 18 марта отменены QR-коды и ПЦР-тесты при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; мероприятий, проводимых в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадки в помещениях); баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц. А с 1 апреля не потребуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

При этом участники спортивных соревнований, прибывшие в Новосибирскую область из других субъектов РФ, должны иметь отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.

Требования по ограничению заполняемости объектов, дистанцирование, соблюдение санитарно-эпидемиологических требование, масочного режима в регионе сохраняются.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки по состоянию на 14 марта, в Кемеровской области заболело 453 человека, умерло 4, были госпитализированы 28. В Новосибирской области заболело 690 человек, 57 госпитализированы, 11 умерли.

Отметим, что в Москве обязательное ношение масок в общественных местах отменили с 15 марта. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. По его словам, отмена масочного режима обусловлена стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.