Кредиторы «Опытного завода» решили продлить внешнее управление на предприятии

Собрание кредиторов ФГУП «Опытный завод» решило продлить внешнее управление. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В собрании принимал участие лишь один кредитор — частное лицо Вячеслав Яценко. Он контролирует более 76% долга — это 12,473 миллионов рублей. Напомним, Вячеслав Яценко выкупил долги предприятия по обязательным платежам. Таким образом, он погасил более 24 миллионов рублей и стал правопреемником ФНС России в деле о несостоятельности «Опытного завода». Помимо этого, он оплатил и другие платежи завода.

Без права голоса на собрании кредиторов присутствовали внешний управляющий ФГУП «Опытный завод» Айрат Габдулвагапов и представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области – Алексей Сурнов.

Согласно протоколу собрания, принято решение обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления на шесть месяцев. Предложение о переходе к процедуре конкурсного производства было отклонено.

Арбитражным управляющим остался Айрат Габдулвагапов.

Напомним, общая сумма установленных требований конкурсных кредиторов в деле о банкротстве по состоянию на 28 августа 2020 года составляет 39 030 315,24 рублей. Общая сумма голосов, которыми обладают конкурсные кредиторы в деле о банкротстве, составляет 16 363 119,21 рублей.

Фото: открытый архив СО РАН, автор Владимир Новиков