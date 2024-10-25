Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области

Подведены итоги 10 торгов на предоставление возобновляемой кредитной линии Новосибирской области. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, торги состоялись только по одному лоту. На девять остальных не было подано ни одной заявки.

Потенциальный кредитор, готовый предоставить области кредитную линию с возобновляемым лимитом в размере до 500 млн рублей, заявился только на срок до 365 дней.

Напомним, в начале октября Минфин Новосибирской области впервые в 2024 году разместил 10 контрактов на привлечение возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности до 500 млн рублей. Стоимость контрактов от 50 до 215,6 млн рублей, срок кредитных линий — от 183 до 787 дней. Ставка по кредиту — ключевая ставка Центрального Банка России плюс надбавка, установленная государственным контрактом (не более одного процента годовых).

Между тем, у области уже были планы на привлеченные ресурсы. Как сообщал на оперативном совещании в правительстве в понедельник 21 октября Министр финансов Виталий Голубенко, регион планировал в декабре выйти в активную фазу заимствований.

— На ноябрь-декабрь у нас сдвинута существенная платежная активность по расчетам по подрядным договорам и контрактам, — пояснял глава областного Минфина.

Стоит также отметить, что в ноябре 2024 года и октябре 2025 область должна погасить облигации объемом по 5 млрд рублей.

По данным Минфина, на 21 октября в доходную часть бюджета Новосибирской области поступило 216.2 млрд рублей (план 295,5 млрд), из них собственные доходы региона составляют 189,5 млрд или 73% от плана (план 259,8 млрд). По расходам бюджет области исполнен на 233 млрд рублей или на 69% от годового плана (план 317,3 млрд рублей). По словам Голубенко, по итогам 10 месяцев дефицит бюджета ожидается 3 млрд рублей.

На 1 октября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. Кредитов от банков у региона не было. На 1 октября у области были заключены госконтракты на предоставление кредитных ресурсов с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Газпромбанк».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует занять на облигационном рынке 13,5 млрд рублей.