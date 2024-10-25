Рекламодателям

Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области

  • 25/10/2024, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области
Только по одному лоту была подана единственная заявка

Подведены итоги 10 торгов на предоставление возобновляемой кредитной линии Новосибирской области. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, торги состоялись только по одному лоту. На девять остальных не было подано ни одной заявки.

Потенциальный кредитор, готовый предоставить области кредитную линию с возобновляемым лимитом в размере до 500 млн рублей, заявился только на срок до 365 дней.

Напомним, в начале октября Минфин Новосибирской области впервые в 2024 году разместил 10 контрактов на привлечение возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности до 500 млн рублей. Стоимость контрактов от 50 до 215,6 млн рублей, срок кредитных линий — от 183 до 787 дней. Ставка по кредиту — ключевая ставка Центрального Банка России плюс надбавка, установленная государственным контрактом (не более одного процента годовых).

Между тем, у области уже были планы на привлеченные ресурсы. Как сообщал на оперативном совещании в правительстве в понедельник 21 октября Министр финансов Виталий Голубенко, регион планировал в декабре выйти в активную фазу заимствований.

— На ноябрь-декабрь у нас сдвинута существенная платежная активность по расчетам по подрядным договорам и контрактам, — пояснял глава областного Минфина.

Стоит также отметить, что в ноябре 2024 года и октябре 2025 область должна погасить облигации объемом по 5 млрд рублей.

По данным Минфина, на 21 октября в доходную часть бюджета Новосибирской области поступило 216.2 млрд рублей (план 295,5 млрд), из них собственные доходы региона составляют 189,5 млрд или 73% от плана (план 259,8 млрд). По расходам бюджет области исполнен на 233 млрд рублей или на 69% от годового плана (план 317,3 млрд рублей). По словам Голубенко, по итогам 10 месяцев дефицит бюджета ожидается 3 млрд рублей.

На 1 октября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. Кредитов от банков у региона не было. На 1 октября у области были заключены госконтракты на предоставление кредитных ресурсов с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Газпромбанк».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует занять на облигационном рынке 13,5 млрд рублей. 

Фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов.

29

Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : торги облигации Кредитование бюджета кредитная линия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Проблемы со штрафами за загрязнение окружающей среды будут расти как снежный ком
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Заморозки не будет: мэрия Новосибирска опровергла информацию о прекращении работ на станции «Спортивная» в зимний период
25/10/24 16:36
Власть Город
Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области
25/10/24 16:30
Власть Финансы
В Первомайке построят лыжную базу для всероссийских соревнований
25/10/24 16:00
Власть Спорт
63% россиян общались с мошенниками по телефону в этом году
25/10/24 15:50
Финансы
НСО активно развивает сотрудничество с Китаем на межрегиональном уровне
25/10/24 15:22
Власть
Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика
25/10/24 15:00
Бизнес Наука ЦУР
В Новосибирской области недропользователи забросили без рекультивации 44 карьера
25/10/24 15:00
Бизнес Власть
Новосибирцы стали лидерами по интересу к жилью в Петербурге
25/10/24 14:08
Недвижимость
В центре единоборств рядом с «Сибирь-Ареной» будет три тысячи зрительских мест
25/10/24 13:15
Недвижимость Спорт
«Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске
25/10/24 12:30
Бизнес Власть Город
В сентябре новосибирцы купили в новостройках 1307 квартир
25/10/24 12:15
Бизнес Недвижимость
За поджог сельхозтехники отправился за решётку пироман в Новосибирской области
25/10/24 12:00
Право&Порядок
Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума
25/10/24 11:45
Бизнес Власть ВЭД Экономика
Тёплую погоду на выходных пообещали синоптики жителям Новосибирска
25/10/24 11:23
Общество
«Ашан» уходит с российского рынка
25/10/24 11:00
Бизнес
Массовое похищение белок началось в Новосибирске
25/10/24 10:30
Общество Право&Порядок
Бизнес Новосибирска активизировался в соцсетях
25/10/24 9:30
Бизнес
По концессионным школам в Новосибирске насчитали ущерб 220 млн рублей
25/10/24 9:00
Власть Недвижимость
Спрос на долгосрочную аренду квартир в Новосибирске вырос почти на 40 процентов
24/10/24 19:00
Бизнес Недвижимость
Парализованная после ДТП сибирячка осталась без средств к существованию
24/10/24 18:30
Общество
Популярное
Суд оправдал женщину, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей в Новосибирске
25/10/24 15:30
Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске
25/10/24 14:30
«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку
25/10/24 13:30
Должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска
25/10/24 13:00
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске
24/10/24 10:30
Хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос
23/10/24 17:45
Новости компаний
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска