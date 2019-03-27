«Крепкие девелоперы» освобождены от эскроу-счетов

Застройщики, которые достраивают проблемные объекты обманутых дольщиков, смогут завершить строительство по старым правилам финансирования с готовностью проекта в районе 6%, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на расширенном заседании в Совете Федерации 26 марта.

— Приняв последние поправки в конце года, мы забрали возможность у субъектов РФ использовать какие-либо механизмы для достройки тех домов, где есть обманутые дольщики. Мы знаем, что субъекты в таких случаях брали крепкого застройщика, догружали его тем объектом, где есть проблемы, давали компенсационные земельные участки. Это была самая распространенная схема, чтобы закрывать проблемные объекты, — приводит слова министра Единый Реестр Застройщиков.

Он подчеркнул, что такие застройщики могут получить возможность достройки своих проектов по старым правилам, если готовность объекта будет не менее 6%.

— Чтобы эти застройщики не пострадали, так как, по большому счету, они выполняют государственную задачу сегодня, было принято решение о том, что готовность проекта должна быть 6%. Мне кажется, и все на этом сошлись, что это справедливо, так как надо достроить проекты, — подчеркнул Владимир Якушев.

Министр также сообщил, что будет еще одно исключение, позволяющее не переходить на проектное финансирование с 1 июля. Оно будет распространяться на тех застройщиков, которые занимаются комплексным освоением территорий (КОТ) и строительством социальной инфраструктуры.

— Принято решение, чтобы по этим проектам была готовность 15%, — проинформировал глава Минстроя.

В нынешнем варианте проекта постановления Правительства РФ, предложенном Минстроем, речь идет о возведении по старым правилам тех объектов, степень готовности которых составляет не менее 30%, а количество заключенных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений проекта.

Владимир Якушев еще раз обнадежил девелоперское сообщество, не исключив положительного решения вопроса по поводу предоставления застройщикам права поэтапно раскрывать эскроу-счета с целью брать оттуда деньги на текущие строительные нужды (пока 214-ФЗ такой возможности застройщикам не предоставляет).

— Для того, чтобы идти на поэтапное раскрытие эскроу-счетов, нужно чтобы банковское сообщество наработало определенные компетенции, — пояснил Якушев. — Я думаю, что в рамках проектного финансирования, когда мы начнем работу, нужно к этому вопросу постепенно подходить, вопрос такой ставить, и я думаю, что его необходимо решить цивилизованно, — подчеркнул министр.

Впрочем, он признал, что пока банковское сообщество к этому не готово, хотя услуги застройщикам по проектному финансированию сегодня имеют возможность предоставлять 32 из 63 уполномоченных на это банков.

По словам Якушева, наиболее активны в этом отношении такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ.

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