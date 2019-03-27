Менять пин-код банковской карты Сбербанка станет возможным в мобильном приложении

Сбербанк предоставит возможность менять пин-код банковской карты с помощью мобильного приложения. Об этом накануне на пресс-конференции рассказала заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

На сегодня в Сбербанке ежемесячно приходится перевыпускать карты 30 тыс. клиентов по причине того, что владелец забывает цифры пин-кода. Необходимости посещать отделение и подавать заявление на перевыпуск карты впредь не будет. Сменить пин-код станет возможным дистанционно, в мобильном приложении. Новый сервис разрабатывается под четким руководством информбезопасности с соблюдением всех необходимых стандартов по хранению карточных и криптоданных.

В целом 2018 год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета Сбербанк Онлайн в качестве основного канала взаимодействия клиентов с банком. Число активных пользователей цифровых каналов обслуживания Сбербанка выросло до 60 млн человек, что на 28% больше, чем в 2017 году.

В октябре 2018 года Сбербанк представил первую полностью цифровую дебетовую карту, которую можно оформить и активировать в Сбербанк Онлайн. С момента запуска клиенты оформили более 600 тыс. цифровых карт. По итогам года продажи дебетовых карт в Сбербанк Онлайн выросли в 3 раза — до 20% от всех дебетовых карт.

Процедура получения потребительского кредита в приложении и личном кабинете Сбербанк Онлайн в 2018 году была усовершенствована, значительно сократилось количество необходимых действий для получения кредита и время ответа банка. Сегодня каждый второй клиент Сбербанка оформляет потребительский кредит в Сбербанк Онлайн, что соответствует 25 тыс. заявок ежедневно.

Также Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в Сбербанк Онлайн. Сегодня в этом канале проводится более 1 млн сессий в месяц. А уже сегодня 20% обращений через чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.

Для клиентов премиальной сети обслуживания Сбербанк Первый в 2018 году представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.

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