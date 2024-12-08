Новосибирцев позвали на высадку хвойных деревьев

Жителей Новосибирской области позвали высадить хвойный лес. Таким образом предлагается компенсировать вырубку елей к Новому году. Экологическую акцию «Семейный лес — 2025» организовало региональное Минприроды. Для участия в «хвойном флешмобе» необходимо зарегистрироваться.

— Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить форму или отсканировать QR-код в изображении. Кроме того, специальные календарики с ним будут раздавать на ёлочных базарах, — рассказали в Министерстве.

Пройти регистрацию можно до 20 января 2025 года.

В сообщении Минприроды говорится, что в первой подобной акции, которая прошла весной этого года, приняли участие около 300 семей. По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, теперь эта акция становится доброй традицией. Она позволит сохранить как семейные ценности, так и главное богатство нашей природы — лес.

Ведомство обеспечит участников транспортом до места посадок, саженцами, водой, перчатками, репеллентами, сажальными мечами Колесова. На площадке подготовят почву и организуют полевую кухню.

Напомним, с 1 декабря в Новосибирске открылись ёлочные базары. Купить главное украшение Нового года можно будет на 35 площадках города.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске стартовала необычная экологическая акция. Горожанам предложили сдать втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец для лабораторных мышей. Взамен сибиряки пообещали цветочные семена.