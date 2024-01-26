«Кровь на асфальте»: жительница Новосибирска показала, как выглядит рынок в Донецке после теракта

Жительница Новосибирска Алена Махова побывала на рынке в Донецке, где в воскресенье, 21 января, украинские боевики обстреляли мирных жителей города. Жертвами агрессоров стали 27 человек, еще 30 оказались в больницах.

Обычные люди, живущее в этом прифронтовом районе до сих пор не могут прийти в себя после трагедии. Они теперь со страхом выходят из дома и пытаются забыть пережитый ужас.

― Сейчас в торговых рядах, куда были прилеты, продавцы пытаются навести порядок. Но видно, что это им морально очень тяжело дается. Там до сих пор кровь на асфальте. Сам рынок уже возобновил свою работу. Жители Донецка приходят сюда теперь не только за покупками, но и чтобы возложить цветы, оставить детские игрушки и зажечь свечи на стихийных мемориалах, ― рассказала Infopro54 Алена Махова.

В городе, по словам сибирячки, очень тревожная обстановка. Постоянно слышны звуки взрывов, стрельбы. Привыкнуть к такому невозможно.

― За несколько дней до обстрела бухали на окраинах, я тогда как раз была на рынке, заметила, что очень много народу там, и у меня появилось внутреннее предчувствие такое, что лучше реже бывать в людных местах, ― говорит жительница Новосибирска.

После случившегося Алена стала более осторожной, но это для нее не повод, чтобы срочно вернуться в Новосибирск. У сибирячки там ответственная и важная командировка. Она разрабатывает программу для психологической реабилитации бойцов СВО по заказу Министерства обороны РФ.

Кадры, снятые на месте трагедии, лучше не смотреть впечатлительным людям, детям до 18 лет и беременным женщинам.