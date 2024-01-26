Устанавливая на смартфон определители номеров, вы рискуете личными данными

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газета.Ru» сообщил о том, что популярные программы, предлагающие выявлять спам и мошенников, могут представлять собой опасность для личных данных владельца смартфона.
Эксперт отметил, что, когда совершается установка подобных программ, они, как правило, запрашивают доступ к контактам, а также к сообщениям, файлам, фотографиям, геолокации и другим разрешениям. Ряд сведений, которые собирают такие приложения, могут быть переданы не только разработчику, но и третьим сторонам, предупредил специалист.
Ульянов уточнил, что в группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, и добавил, что определитель номера и спам-фильтр на смартфоне следует воспринимать как дополнительный уровень защиты, однако, ненужно полагаться на них целиком и полностью.
Ранее редакция сообщала, что мошенники практикуют новую схему обмана через СПБ.
Фото: freepik.com — freepik
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