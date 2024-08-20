Кровавый гриб нашли в лесу Новосибирской области

Любитель тихой охоты нашел в лесу Новосибирской области гриб, шляпка которого покрыта красными пятнами. Фотография была опубликована в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024». Место столь необычной находки не сообщается.

– Какая же красота, – восхитился один из комментаторов.

Исходя из данных открытых источников, можно предположить, что найденный гриб – это Гиднеллум Пека. В качестве питания данный гриб использует почвенные соки и насекомых, которых он приманивает красным пахучим веществом. Насекомых он ест только когда почва под ним истощается. Также существует мнение, что при помощи «крови» он избавляется от лишней жидкости.

Ранее редакция сообщала о том, что странную «бумажную» конструкцию нашла в лесу жительница Новосибирской области.