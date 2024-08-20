Неадекват разбил балкон и угрожал всем на улице в Новосибирске

В Новомарусино неадекватный мужчина ломился к своей матери, разгромил балкон и угрожал всем на улице.
По словам очевидцев, 19 августа была вызвана полиция, которая задержала неадекватного человека.
В тот же день его отпустили.
– Вечером он опять ходил, всех грозился поймать и наказать, такими матами крыл, – говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».
На крики вышел сосед, который попытался угомонить шумевшего мужчину, но тот кинул в него камень. Булыжник попал в голову соседу.
– Приехала Росгвардия, скрутили его, а толку-то, снова выйдет. Просто непонятно, куда смотрит полиция? – отмечает автор поста.
Когда его вновь задержали, он кричал, что ему плохо и нужно вызвать скорую.
Ранее редакция сообщала о том, что чтобы отомстить жене, мужчина поджег парикмахерскую в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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