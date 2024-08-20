Неадекват разбил балкон и угрожал всем на улице в Новосибирске

В Новомарусино неадекватный мужчина ломился к своей матери, разгромил балкон и угрожал всем на улице.

По словам очевидцев, 19 августа была вызвана полиция, которая задержала неадекватного человека.

В тот же день его отпустили.

– Вечером он опять ходил, всех грозился поймать и наказать, такими матами крыл, – говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».

На крики вышел сосед, который попытался угомонить шумевшего мужчину, но тот кинул в него камень. Булыжник попал в голову соседу.

– Приехала Росгвардия, скрутили его, а толку-то, снова выйдет. Просто непонятно, куда смотрит полиция? – отмечает автор поста.

Когда его вновь задержали, он кричал, что ему плохо и нужно вызвать скорую.

Ранее редакция сообщала о том, что чтобы отомстить жене, мужчина поджег парикмахерскую в Новосибирске.