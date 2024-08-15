Странную «бумажную» конструкцию нашла в лесу жительница Новосибирской области

На первый взгляд странную конструкцию нашла в лесу жительница Карасукского района Новосибирской области, когда пошла за грибами.

Ее фотографией она поделилась в группе «Грибы и грибные места НСО» в ВК.

Конструкция была довольно большого размера и напоминала большой овал с множеством отверстий- входов.

На фото можно увидеть насекомое, которое напоминает осу. Женщина предположила, что возможно, странный домик является осиным ульем. Как оказалось, в таких гнёздах из пережёванной древесины осы выращивают своё потомство. Сибирячка предупредила любителей тихой охоты обходить стороной такие шары и не трогать их.

Новосибирцы начали активно комментировать найденное строение.

– Таких сейчас много в лесу. – Не дай бог наступить случайно. Особенно, если шершни.

Ранее редакция сообщала о том, что гриб со вкусом курицы нашла в лесу жительница Новосибирска.