«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме

Водитель осуществлял работы по погрузке бетонных плит, строительного мусора и перемещению грунта вблизи опоры ЛЭП и ковшом транспортного средства нанес удар по конструкции. В результате воздействия опора ЛЭП сильно накренилась и настолько деформировалась, что не подлежала ремонту.

В день происшествия бригады «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провели необходимые переключения на резервную линию с демонтажем поврежденного участка, чтобы максимально оперативного запитать потребителей. Однако для восстановления нормальной схемы электроснабжения энергетикам потребовалось выполнить целый комплекс работ, в т.ч.:

– снять около 3,2 км проводов, грозотроса и ВОЛС;

– демонтировать многотонную конструкцию поврежденной ЛЭП и фундамент под ней;

– установить 4 новых фундамента для новой опоры;

– доставить, собрать и смонтировать новую анкерную конструкцию;

– заново подвесить 3,2 км проводов, грозотроса и ВОЛС с установкой 162 изоляторов.

На сегодняшний день все работы по восстановлению работоспособности воздушной линии электропередачи 110 кВ завершены, электроснабжение местных жителей, предприятий и социально значимых объектов осуществляется в полном объеме по нормальной схеме.

Напомним, что по факту повреждения ЛЭП следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В настоящее время ведется следствие.