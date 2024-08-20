«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме

Водитель осуществлял работы по погрузке бетонных плит, строительного мусора и перемещению грунта вблизи опоры ЛЭП и ковшом транспортного средства нанес удар по конструкции. В результате воздействия опора ЛЭП сильно накренилась и настолько деформировалась, что не подлежала ремонту.
В день происшествия бригады «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провели необходимые переключения на резервную линию с демонтажем поврежденного участка, чтобы максимально оперативного запитать потребителей. Однако для восстановления нормальной схемы электроснабжения энергетикам потребовалось выполнить целый комплекс работ, в т.ч.:
– снять около 3,2 км проводов, грозотроса и ВОЛС;
– демонтировать многотонную конструкцию поврежденной ЛЭП и фундамент под ней;
– установить 4 новых фундамента для новой опоры;
– доставить, собрать и смонтировать новую анкерную конструкцию;
– заново подвесить 3,2 км проводов, грозотроса и ВОЛС с установкой 162 изоляторов.
На сегодняшний день все работы по восстановлению работоспособности воздушной линии электропередачи 110 кВ завершены, электроснабжение местных жителей, предприятий и социально значимых объектов осуществляется в полном объеме по нормальной схеме.
Напомним, что по факту повреждения ЛЭП следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В настоящее время ведется следствие.
Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев
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