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Круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку

  • 10/04/2024, 14:58
Автор: Алёна Пятенок
Круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку
На опасных участках дежурят добровольцы-спасатели и работают медицинские посты.

В Новосибирской области держится под особым контролем паводковая ситуация – региональные министерства, муниципалитеты и подразделения ГУ МЧС принимают необходимые меры для стабилизации дальнейшего прохождения паводкового периода: проведена откачка талых вод, ледовзрывные работы, создан запас продовольствия, установлено круглосуточное дежурство.

На реках области проведена распиловка льда, МЧС провело ледовзрывные работы на Ине, Карасуке. Это позволило минимизировать прохождение половодья. Аварийно-спасательные службы откачали талые воды и помогли жителям 13 населенных пунктов региона.

Мониторинг ситуации проводится круглосуточно.

― По оперативным данным, 10 апреля в 5-ти населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского районов и г. Тогучин подтоплены 45 приусадебных участков и 1 жилой дом, а также в 2 СНТ Новосибирского района подтоплено 50 дачных участков. В Краснозерском районе на реке Карасук отмечается снижение уровня воды, ― рассказали в правительстве региона.

Еще в начале месяца межведомственная комиссия проверила готовность всех муниципальных образований к пропуску паводковых вод. Специалисты минприроды, прежде всего, обратили внимание на обеспечение беспрепятственного доступа, проезда к ГТС, а также, чтобы были открыты затворы водосброса. Учитывая текущую ситуацию, будут дополнительно проверены муниципальные образования, которые находятся в зоне риска.

Источник фото: freepik.com/автор  — freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : паводок губернатор НСО власть Андрей Травников


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