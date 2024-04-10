Фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске

Благотворительный фестиваль WOOF (0+) пройдет в Новосибирске с 20 по 21 апреля.
Выставка собак и кошек из приюта пройдет в лофт-парке «Подземка». В первый день пройдет выставка собак, а во второй можно будет приглядеться к кошкам.
Всего на фестивале будет представлено более 100 четвероногих друзей человека из приютов Новосибирска и области, которые будут искать новую семью.
— Все они здоровы и социализированы — имеют прививки, паспорт, стерилизацию и полностью готовы отправиться в новый дом, — говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Отмечается, что в прошлом году более 200 семей нашли на фестивале своего нового друга.
Помимо поиска новых хозяев для питомцев, на фестивале также будет организован пункт сбора подарков для животных из приютов.
— За 9 лет более 1300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев, — отметила Вера Митина, президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF.
Ранее редакция сообщала о том, что новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки в Новосибирске.
Фото: freepik.com / Автор: rawpixel.com
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