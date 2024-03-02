Ассоциация судовладельцев готовит инвестпроект по развитию речных перевозок в Новосибирске

Ассоциация судовладельцев Западной Сибири готовит масштабный инвестиционный проект по развитию речных перевозок в Новосибирской области. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал глава ассоциации Александр Каракоцкий.

— Сейчас «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) формирует заявки от субъектов федерации России на создание речных судов и планирует работу по заказу и загрузке мощностей. Мы направили заявку на создание к 2030 году двух судов — электроходов, — говорит Каракоцкий. — Также мы активно работаем с правительством Новосибирской области, с Минэкономразвития, прорабатываем этот проект, чтобы получить госфинансирование для его реализации.

Предполагается, что в рамках МИП инвестор будет приобретать суда. Каракоцкий пояснил, что стоимость электротеплохода сегодня начинается от 300 млн рублей. Речь идет о судах по типу тех, которые производит компания Emperium (входит в Sitronics Group) и которые уже вышли на маршруты в Красноярске. Однако производитель заказанных новосибирцами судов пока неизвестен.

— Для запуска таких судов необходимо формирование инфраструктуры. Речь идет не только об оборудованных причалах, но и зарядной сети. В рамках МИП на эти цели мы бы хотели привлечь госфинансирование, — поясняет собеседник Infopro54. — Строительство инфраструктуры потребует несколько сотен миллионов рублей. Сейчас ведется расчет маршрутов, при обращении в инвестсовет эти цифры будут подготовлены.

— Традиционные прогулочные маршруты, которые действуют сегодня, останутся. Их будут осуществлять пять теплоходов «Москва» и два каютных теплохода повышенного класса компании ООО «Речфлот». Один из них сейчас проходит модернизацию, — говорит Александр Каракоцкий.

Александр Каракоцкий поясняет, что речные трамваи предполагается использовать как общественный транспорт. Маршруты могут использоваться для перевозки граждан, заселяющихся в новые микрорайоны, расположенные по берегам реки: Ясный берег, Европейский берег, застраивающийся Чернышевский спуск и т.д. Согласно опросу, проведенному ассоциацией, жители также с удовольствием ходили бы по реке до аквапарка, Речного вокзала

Напомним, компания ООО «Речфлот», которая занимается пассажирскими речными перевозками, еще в 2018 году предложила сформировать в Новосибирске сеть речного пассажирского транспорта. Как отмечали инициаторы проекта, в нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок — и отдаленные микрорайоны. Исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров рассказывал, что многие застройщики Новосибирска вышли к реке и потому у этого вида транспорта появились новые перспективы развития.

Александр Каракоцкий на Сибирском транспортном форуме в июне 2023 года также поднимал вопрос о необходимости разработки комплексной программы развития реки Обь, чтобы обеспечить растущий спрос причальной инфраструктурой как по пассажирским перевозкам, так и обеспечить объемы по грузоперевозкам.

Ранее редакция сообщала о том, что речные грузоперевозки пытаются вписать в новосибирскую агломерацию.