Жители Новосибирской области отказываются от овощей и фруктов

Жители Новосибирской области не очень любят овощи и фрукты.
По данным Новосибирскстата, только около 112 тысяч человек в возрасте старше 15 лет (это примерно 4% жителей региона) ежедневно съедают рекомендованные 400 граммов овощей и фруктов.
Опрос показал, что о правильном суточном рационе хорошо осведомлены лишь 25% жителей Сибири. Ещё 42% имеют неплохое представление о нём, 23% — слабое, а 8% не знают ничего об этом.
Специалисты Новосибирскстата советуют сибирякам обязательно включать в свой рацион овощи и фрукты. Они не только полезны, но и очень вкусны.
— Несбалансированное питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире, — отметили специалисты Новосибирскстата.
Ранее редакция сообщала о том, что цены на мясо и колбасу вновь взлетели в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — KamranAydinov.
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