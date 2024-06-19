Жители Новосибирской области отказываются от овощей и фруктов

Жители Новосибирской области не очень любят овощи и фрукты.

По данным Новосибирскстата, только около 112 тысяч человек в возрасте старше 15 лет (это примерно 4% жителей региона) ежедневно съедают рекомендованные 400 граммов овощей и фруктов.

Опрос показал, что о правильном суточном рационе хорошо осведомлены лишь 25% жителей Сибири. Ещё 42% имеют неплохое представление о нём, 23% — слабое, а 8% не знают ничего об этом.

Специалисты Новосибирскстата советуют сибирякам обязательно включать в свой рацион овощи и фрукты. Они не только полезны, но и очень вкусны.

— Несбалансированное питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире, — отметили специалисты Новосибирскстата.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на мясо и колбасу вновь взлетели в Новосибирской области.