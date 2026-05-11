Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

На земельном участке, отведенном под первую очередь разреза «Богатырь» Горловского бассейна, еще летом 2022 года были выявлены три объекта археологического наследия. Экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила на территории будущего карьера два поселения и одну стоянку, предварительно датированные эпохой поздней бронзы — IX–VII веками до нашей эры. Ученые отнесли находки к позднеирменской культуре. Все три объекта — «Поселение Богатырь-1», «Поселение Богатырь-2» и «Стоянка Богатырь-3» — в конце декабря 2022 года были включены приказами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в перечень выявленных памятников и поставлены на государственную охрану. Договор ООО «Разрез Богатырь» и Института археологии и этнографии СО РАН на проведение спасательных археологических работ был заключен в сентябре 2025 года.

Проведенная историко-культурная экспертиза установила, что реализация технического проекта по добыче угля открытым способом неизбежно окажет прямое негативное воздействие на два объекта. Территория поселений «Богатырь-1» и «Богатырь-2» непосредственно прилегает к границам запланированной карьерной выемки. При разведочных раскопочных работах там были найдены фрагменты керамических сосудов и фаунистические остатки. Тяжелая техника, срезка почвенно-растительного слоя и отсыпка бортов разреза грозят полным уничтожением культурного слоя. В документах тип воздействия на эти памятники археологии характеризуется как аварийный.

В качестве единственно возможной меры по сохранению экспертиза утвердила проведение полномасштабных спасательных археологических полевых работ, проще говоря — раскопок, на всей территории двух поселений. Общая площадь, которую предстоит тщательно изучить ученым, составляет 13 930 квадратных метров. Стоимость всего комплекса спасательных работ оценивается примерно в 113 миллионов рублей.

— Во время разведки, которую проводил институт археологии и этнографии, была проведена закладка серии шурфов. В результате было установлено, что культурный слой есть. Затем была датировка памятников, установка их границ, постановка на государственную охрану как выявленных объектов. Спасательные археологические работы предстоит провести на большом участке. Все это делается вручную, лопатами, как и во время обычных раскопок. У института есть огромный опыт в спасательной археологии и возможность привлечения большого количества людей. Они регулярно проводят эту работу не только в Новосибирской области, но и в других регионах, — рассказал Infopro54 кандидат исторических наук, начальник отдела археологии ГАУ НСО НПЦ, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Владимир Сумин.

До начала и в ходе проведения археологических изысканий на территории памятников категорически запрещено любое строительство, перемещение тяжелой техники и земляные работы. После того как спасательные раскопки будут полностью завершены, поселения «Богатырь-1» и «Богатырь-2» ожидает процедура снятия с государственной охраны и исключения из перечня выявленных объектов культурного наследия. Только после документального оформления этих процедур участок будет передан угольщикам для продолжения работ.

Третий выявленный объект — «Стоянка Богатырь-3» — расположен на удалении в 750 метров к востоку от границ лицензионного участка, на правом берегу реки Шипелька, и в зону ведения горных работ не попадает. Этот памятник останется на своем месте под государственной охраной. Спасательные археологические работы там не планируются.

Ранее редакция рассказывала, что добыча угля на разрезе «Богатырь» началась в 2024 году. В 2025 году ему отдали еще больше участков под разработку. В 2026 году компания планирует увеличить объемы добычи угля в три раза.