Yandex Zen RuTube
Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Автор: Мария Гарифуллина

Оплачивать работы будет предприятие

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

На земельном участке, отведенном под первую очередь разреза «Богатырь» Горловского бассейна, еще летом 2022 года были выявлены три объекта археологического наследия. Экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила на территории будущего карьера два поселения и одну стоянку, предварительно датированные эпохой поздней бронзы — IX–VII веками до нашей эры. Ученые отнесли находки к позднеирменской культуре. Все три объекта — «Поселение Богатырь-1», «Поселение Богатырь-2» и «Стоянка Богатырь-3» — в конце декабря 2022 года были включены приказами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в перечень выявленных памятников и поставлены на государственную охрану. Договор ООО «Разрез Богатырь» и Института археологии и этнографии СО РАН на проведение спасательных археологических работ был заключен в сентябре 2025 года.

Проведенная историко-культурная экспертиза установила, что реализация технического проекта по добыче угля открытым способом неизбежно окажет прямое негативное воздействие на два объекта. Территория поселений «Богатырь-1» и «Богатырь-2» непосредственно прилегает к границам запланированной карьерной выемки. При разведочных раскопочных работах там были найдены фрагменты керамических сосудов и фаунистические остатки. Тяжелая техника, срезка почвенно-растительного слоя и отсыпка бортов разреза грозят полным уничтожением культурного слоя. В документах тип воздействия на эти памятники археологии характеризуется как аварийный.

В качестве единственно возможной меры по сохранению экспертиза утвердила проведение полномасштабных спасательных археологических полевых работ, проще говоря — раскопок, на всей территории двух поселений. Общая площадь, которую предстоит тщательно изучить ученым, составляет 13 930 квадратных метров. Стоимость всего комплекса спасательных работ оценивается примерно в 113 миллионов рублей.

— Во время разведки, которую проводил институт археологии и этнографии, была проведена закладка серии шурфов. В результате было установлено, что культурный слой есть. Затем была датировка памятников, установка их границ, постановка на государственную охрану как выявленных объектов. Спасательные археологические работы предстоит провести на большом участке. Все это делается вручную, лопатами, как и во время обычных раскопок. У института есть огромный опыт в спасательной археологии и возможность привлечения большого количества людей. Они регулярно проводят эту работу не только в Новосибирской области, но и в других регионах, — рассказал Infopro54 кандидат исторических наук, начальник отдела археологии ГАУ НСО НПЦ, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Владимир Сумин.

До начала и в ходе проведения археологических изысканий на территории памятников категорически запрещено любое строительство, перемещение тяжелой техники и земляные работы. После того как спасательные раскопки будут полностью завершены, поселения «Богатырь-1» и «Богатырь-2» ожидает процедура снятия с государственной охраны и исключения из перечня выявленных объектов культурного наследия. Только после документального оформления этих процедур участок будет передан угольщикам для продолжения работ.

Третий выявленный объект — «Стоянка Богатырь-3» — расположен на удалении в 750 метров к востоку от границ лицензионного участка, на правом берегу реки Шипелька, и в зону ведения горных работ не попадает. Этот памятник останется на своем месте под государственной охраной. Спасательные археологические работы там не планируются.

Ранее редакция рассказывала, что добыча угля на разрезе «Богатырь» началась в 2024 году. В 2025 году ему отдали еще больше участков под разработку. В 2026 году компания планирует увеличить объемы добычи угля в три раза.

Фото Infopro54

Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест
В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Автор: Мария Гарифуллина

В Чулымском районе Новосибирской области паводок отрезал от транспортного сообщения село Золотая Грива. В ночь на 10 мая 2026 года вода полностью размыла временную объездную дорогу, построенную на период реконструкции моста через реку Каячка. Проезд к населенному пункту сейчас невозможен для всех видов транспорта.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) сообщают, что мост через реку Каячка на 11-м километре дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» был полностью демонтирован в начале апреля. С этого момента связь с селом обеспечивалась только по временной объездной переправе, предусмотренной проектом. Интенсивный подъем воды в реке, вызванный активным снеготаянием, привел к размыву временной дороги в ночные часы. Движение по ней полностью закрыто. В ТУАД заявляют, что вопрос о возобновлении проезда будет решаться только после того, как уровень воды спадет. Ситуация находится на контроле ведомства, о сроках восстановления временной переправы будет объявлено дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 октября 2026 года.

Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Автор: Мария Гарифуллина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждены квоты приема на целевое обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Документ впервые детализирует распределение мест по конкретным работодателям, вузам и будущим местам работы выпускников. Infopro54 проанализировал многостраничное приложение к этому документу и выяснил: новосибирские студенты в общей сложности займут как минимум 788 мест для целевого обучения в российских вузах.

Согласно полученным данным, основной объем целевого набора в регионе сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Подчеркнем: указываемые цифры не представляют полной картины по вузам. Речь именно об обучении за счет средств федерального бюджета. И здесь не учитываются места, которые оплачиваются регионами и органами местного самоуправления. По федеральной квоте большое количество мест получили следующие вузы и научные организации.

В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области после непродолжительного майского тепла ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, уже 11 и 12 мая в регион придут возвратные заморозки и мокрый снег.

Похолодание началось 10 мая с прохождением холодного атмосферного фронта через всю территорию области. К вечеру 10 мая столбики уличных термометров опустились до +7...8 градусов. То есть за сутки похолодало на 20 градусов.

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Автор: Юлия Данилова

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Автор: Оксана Мочалова

Получение наследства для многих выглядит как приятный сюрприз или решение жилищного вопроса. Однако «наследственный транш» может обернуться не только квартирой или счётом в банке, но и долгами предыдущего владельца. По оценкам экспертов, в России значительная часть наследников отказывается от имущества именно из-за неподъёмных кредитов усопшего.

В Нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что предупреждение наследников о долгах изменило их поведение. Люди перестали вступать в наследство вслепую.

