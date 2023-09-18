Цены на ГСМ для аграриев в Новосибирской области взяли на особый контроль

— Обеспеченность сельхозпредприятий области материально-техническими ресурсами находится на уровне 2022 года. На особом контроле находится обеспеченность ГСМ и ценообразованием на горюче-смазочные материалы, — рассказал на оперативном совещании в правительстве области министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

На нефтебазах сельхозтоваропроизводителей в наличии 19400 тонн дизтоплива и 1400 тонн бензина. На 14 сентября у основного поставщика топлива для новосибирских аграриев «Газпромнефти» отпускная цена на летнее дизтопливо составляла 73 тыс рубля за тонну, Аи-92 — 68,8 тыс рублей за тонну.

—Сегодня проводят прокачку дизтоплива на нефтебазу в Барабинск и 9 сентября приступают к отпуску топлива сельхозпроизводителям, — уточнил Лещенко.

Напомним, 8 сентября новосибирские перевозчики обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловались на дорогое топливо.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 15 сентября, цена бензина Аи-92 выросла на 1,15%, до 70,446 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо подорожало на 0,97%, до 73,758 тыс. рублей за тонну.

Ранее редакция сообщала о том, что на середину сентября в регионе убрано всего 29% посевных площадей.