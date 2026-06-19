В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

С начала 2026 года состав участников федерального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области пополнился шестью новыми компаниями из строительной отрасли. В число предприятий, начавших внедрение бережливых технологий, вошли застройщики, производители строительных материалов и подрядчик, специализирующийся на внутренней отделке помещений.

По данным регионального министерства экономического развития, с момента старта программы в 2019 году к ней присоединились более 30 организаций строительного комплекса. По итогам участия средний прирост выработки на этих предприятиях превысил 40%. Среди тех, кто уже прошёл через преобразования, — крупные игроки рынка: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника» и ГК «КПД-Газстрой».

В текущий момент в проекте задействованы три строительные компании и три производителя стройматериалов. У каждого из них — своя зона для оптимизации. Например, застройщик «Сибирь-Развитие» (входит в концерн «Сибирь») пересматривает логику взаимодействия между заказчиком, девелопером и генподрядчиком на всех этапах работ. Многопрофильная фирма «СибСтрой» взяла курс на цифровизацию: там автоматизируют процессы и внедряют единую систему электронного документооборота, чтобы сократить сроки исполнения контрактов. Компания «РОСТ», которая более 20 лет занимается отделочными работами, выстраивает новые каналы коммуникации между управленческим офисом и выездными бригадами на объектах.

Производственные предприятия также не остаются в стороне. Завод металлоконструкций «Металлостандарт» планирует использовать машинное зрение для автоматического контроля качества готовой продукции. Производитель «Евробетон» ставит цель нарастить объём выпуска железобетонных изделий на четверть. А компания «РБУ» (входит в ГК «Первый строительный фонд») сконцентрируется на оптимизации производственного цикла.

Методологическую и экспертную поддержку всем участникам оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области (РЦК).

— Снижение объёмов на строительном рынке — это возможность укрепить фундамент для будущего роста. Именно сейчас у руководителей есть ресурс на обучение команды, выстраивание и совершенствование процессов. Те, кто используют этот период для внутренних улучшений, выйдут из спада более гибкими, эффективными и готовыми к масштабированию, — отметила руководитель РЦК Полина Коленченко.

С 2025 года поддержка предприятий продолжается в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». В Новосибирской области куратором направления выступает региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.