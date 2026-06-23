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Промышленность

Нацпроект: 49 компаний Новосибирска увеличат производительность в 2026 году

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В числе новых участников представлены различные отрасли: предприятия, снабжающие ресурсами, строительный сектор, изготовители консервной продукции, швейные фабрики и другие

В текущем году 49 предприятий Новосибирской области планируют освоить методы экономного производства. В рамках этого процесса им оказывается квалифицированная помощь от Федерального и Регионального центров компетенций, специализирующихся на повышении производительности труда.

До конца года ожидается увеличение числа участников федеральной программы «Производительность труда» до 19 компаний. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 организации, а еще 6 получают содействие в рамках региональных государственных мер поддержки.

В числе новых участников федерального проекта представлены различные отрасли: предприятия, снабжающие ресурсами, строительный сектор, изготовители консервной продукции, швейные фабрики, компании, производящие биологически активные добавки, и другие. Так, в начале года ключевая региональная сетевая организация «Россети Новосибирск» («РЭС») приступила к оптимизации процедуры утверждения планов инвестиционных проектов. Результаты внедрения методик бережливого производства будут подведены в скором времени. Параллельно в федеральный проект включилась компания «Авиатехснаб», занимающаяся производством авиакомпонентов для обслуживания и ремонта летательных аппаратов. При содействии экспертов РЦК сотрудники предприятия намерены увеличить выпуск домкратов.

Предприятия, получающие региональную господдержку, включают IT-компании, производителей сэндвич-панелей, полиэтиленовых труб, упаковочных материалов, косметической и оздоровительной продукции, а также другие. В мае компания BIOREVOL, выпускающая биодобавки, представила промежуточные данные по итогам внедрения принципов бережливого производства: ожидается, что устранение выявленных издержек позволит ускорить выпуск сыпучей продукции на 46%. Среди компаний, начавших сотрудничество с РЦК, – кондитерское предприятие «Куликовский», намеревающееся увеличить объемы выпускаемой продукции.

Стоит напомнить, что за период с 2019 по 2025 годы 206 предприятий региона уже добились роста производительности труда, в среднем увеличив выработку на 51% и сократив время производственных циклов на 28%.

Справка: с 2025 года мероприятия и меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

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Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : РЦК производительность труда корпорация развития НСО

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В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

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В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

С начала 2026 года состав участников федерального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области пополнился шестью новыми компаниями из строительной отрасли. В число предприятий, начавших внедрение бережливых технологий, вошли застройщики, производители строительных материалов и подрядчик, специализирующийся на внутренней отделке помещений.

По данным регионального министерства экономического развития, с момента старта программы в 2019 году к ней присоединились более 30 организаций строительного комплекса. По итогам участия средний прирост выработки на этих предприятиях превысил 40%. Среди тех, кто уже прошёл через преобразования, — крупные игроки рынка: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника» и ГК «КПД-Газстрой».

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Новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня никто не знает реального размера станочного парка в России. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического центра ГЦК МГТУ «СТАНКИН» Олег Тигунов в ходе круглого стола «Развитие станкоинструментальной отрасли Новосибирской области: новые возможности кооперации науки, бизнеса и государства», организованного НГТУ НЭТИ. По его словам, одной из главных проблем является отсутствие централизованной статистики по ситуации в станкостроении, в том числе по станочному банку. По его словам, коммерческие компании не спешат делиться этими данными, опасаясь раскрывать информацию перед конкурентами.

Президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров отметил, что последняя перепись станочного парка в России проходила в 1991 году. Сейчас, по предварительным оценкам, парк металлообрабатывающего оборудования в стране находится на уровне 1,2 млн единиц.

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Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

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«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку

Автор: Оксана Мочалова

Компания «Росспак», один из сибирских лидеров по производству пищевой упаковки, начала выпускать новую серию лотков под запайку типоразмера 187×137 мм. Расширение ассортимента стало ответом на устойчивый спрос со стороны переработчиков мяса, птицы и поставщиков полуфабрикатов. Новая линейка представлена четырьмя моделями, каждая из которых решает конкретные задачи производителей: от фасовки стейков до комбинированных обедов с соусом.

Формат лотков выбран не случайно. Это один из самых востребованных размеров для розничной торговли и сетей общепита. Он удобен для стандартных полок, компактно размещается на витринах и подходит для большинства линий автоматической запайки.

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15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

К 2030 году Федеральный центр компетенций (ФЦК) планирует содействовать полутора тысячам отечественных предприятий в роботизации производственных процессов. Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца и начинается с детального анализа и выявления проблемных зон. Специалисты затем формулируют требования к роботизированным системам и подбирают наиболее подходящие конфигурации. Проводится также всесторонний анализ экономической целесообразности: оцениваются текущие финансовые показатели участка, затраты на внедрение роботов и ожидаемая экономическая выгода.

В настоящее время в этом направлении сотрудничают 15 компаний из Новосибирска, включая кирпичный завод «Ликолор», изготовителя печей и каминов «Теплодар», Новосибирский электровозоремонтный завод, химическое предприятие «Анозит», НИИ электронных приборов, завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский завод искусственного волокна, а также компанию «Смородина» и других.

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