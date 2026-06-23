Нацпроект: 49 компаний Новосибирска увеличат производительность в 2026 году

В текущем году 49 предприятий Новосибирской области планируют освоить методы экономного производства. В рамках этого процесса им оказывается квалифицированная помощь от Федерального и Регионального центров компетенций, специализирующихся на повышении производительности труда.

До конца года ожидается увеличение числа участников федеральной программы «Производительность труда» до 19 компаний. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 организации, а еще 6 получают содействие в рамках региональных государственных мер поддержки.

В числе новых участников федерального проекта представлены различные отрасли: предприятия, снабжающие ресурсами, строительный сектор, изготовители консервной продукции, швейные фабрики, компании, производящие биологически активные добавки, и другие. Так, в начале года ключевая региональная сетевая организация «Россети Новосибирск» («РЭС») приступила к оптимизации процедуры утверждения планов инвестиционных проектов. Результаты внедрения методик бережливого производства будут подведены в скором времени. Параллельно в федеральный проект включилась компания «Авиатехснаб», занимающаяся производством авиакомпонентов для обслуживания и ремонта летательных аппаратов. При содействии экспертов РЦК сотрудники предприятия намерены увеличить выпуск домкратов.

Предприятия, получающие региональную господдержку, включают IT-компании, производителей сэндвич-панелей, полиэтиленовых труб, упаковочных материалов, косметической и оздоровительной продукции, а также другие. В мае компания BIOREVOL, выпускающая биодобавки, представила промежуточные данные по итогам внедрения принципов бережливого производства: ожидается, что устранение выявленных издержек позволит ускорить выпуск сыпучей продукции на 46%. Среди компаний, начавших сотрудничество с РЦК, – кондитерское предприятие «Куликовский», намеревающееся увеличить объемы выпускаемой продукции.

Стоит напомнить, что за период с 2019 по 2025 годы 206 предприятий региона уже добились роста производительности труда, в среднем увеличив выработку на 51% и сократив время производственных циклов на 28%.

Справка: с 2025 года мероприятия и меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.