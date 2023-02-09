Крупному бизнесу могут предложить внести в бюджет страны разовый платеж на добровольной основе

В связи с тем, что трудности с доходной частью российского бюджета в начале года лишь только усиливаются, правительство делает попытки прибегнуть к нестандартным источникам его пополнения. Так, крупным российским компаниям хотят предложить внести разовый платеж.

Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передают «Ведомости». По словам чиновника, в добровольном порядке его могли бы внести в бюджет крупные российские компании с высокими финансовыми показателями в первой половине прошлого года. Белоусов уточняет, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).

— Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный, — отметил первый вице-премьер. — Все дело в финансовых прошлогодних результатах, которые были очень хорошими у многих компаний.

Однако в Минфине сообщили, что для принятия такого решения нужно присмотреться к сверхдоходам отдельных секторов и компаний еще пристальнее, и, если быть точнее, на глубину двух последних лет.

The Bell (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщало, что обсуждалась сумма в 200-250 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей.

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