Новосибирск приобретёт в лизинг несколько десятков единиц уборочной техники

В 2023 году мэрия Новосибирска приобретёт по договорам лизинга порядка 50 единиц новой уборочной техники. В настоящее время идут необходимые согласования между профильными подразделениями – департаментом транспорта и департаментом финансов. Об этом на совещании по итогам работы транспортного департамента города сообщил первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев.

Какие средства на лизинговую технику предполагается заложить в бюджет текущего года, вице-мэр не уточнил.

— Такого приобретения у нас давно не было, — говорит Буреев. — Однако не нужно бросаться на закупку спецтехники только силами бюджета. Нужно иметь какой-то разумный баланс и по привлечённой спецтехнике. Но, безусловно, нужно обновлять технику для ДЭУ и районов, которые взяли на себя содержание дорог всех категорий.

Напомним, что ранее ежегодное приобретение техники анонсировал начальник департамента финансов Алекандр Веселков в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о 25 – 30 единицах в год на протяжении 3 лет.

В то же время, по оценке прокуратуры, потребность муниципалитета в уборочной технике исчисляется сотнями единиц. В конце ноября суд Центрального района удовлетворил иск городского прокурора Романа Сивака, обязав городское руководство приобрести 670 единиц техники.

В настоящее время улицы города убираются техникой муниципальных учреждений, привлечённой техникой частных дорожных и строительных организаций, а также техники, переброшенной по поручению губернатора с региональных и федеральных дорог.

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