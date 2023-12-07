Совет Федерации назначил дату выборов президента РФ 2024

Постановление о назначении даты выборов было утверждено Советом Федерации на пленарном заседании. Решение было принято единогласно 162 сенаторами, передает ТАСС. Согласно документу, очередные выборы президента России, запланированные на следующий год, пройдут 17 марта. При этом, завтра, 8 декабря, на заседании Центризберкома России будет рассматриваться вопрос проведения трехдневного голосования с 15 по 17 марта. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая присутствовала на заседании, сообщила, что такой запрос поступил от избирателей, для которых многодневный формат выборов является более удобным.

По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, правила диктуют проводить выборы главы государства во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы, то есть 10 марта, но так как на этой неделе празднуется международный женский день, который является нерабочим днем, решено перенести дату на 17 число.

Вступление постановления Совфеда в силу фактически даст старт избирательной кампании, уточнил он.