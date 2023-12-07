Новосибирец напугал ножом наглого покупателя, который хотел купить продукты без очереди

Сотрудники частного охранного агентства задержали и обезвредили хулигана. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Вчера вечером в продуктовом магазине, расположенном на улице Пермская Ленинского района Новосибирска, сработала тревожная сигнализация. Кнопку нажал продавец, когда увидел в руках у одного из покупателей нож.

В магазине возник конфликт. Молодой человек встал в очередь, оттеснив уже стоящего в ней мужчину. Однако сибиряку это не понравилось, и тот выхватил нож.

― Увидев в руках очевидно пьяного человека оружие, юноша не захотел связываться с ним и покинул магазин без покупок. А защитивший таким образом своё право мужчина честно выстоял очередь, ― отметили в сообщении.

Он купил бутылку водки и с ножом пошел к выходу. Там он был задержан и обезоружен бойцами ГБР. Затем его передали полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что мама третьеклассника, которого усмирила ГБР, заявила о травле в школе Новосибирска.