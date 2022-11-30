В России продолжают закрываться ТЦ

Экономист, главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман поделился своим мнением, а также прокомментировал данные Российского совета торговых центров (РСТЦ), передает ГЛАС.ru.

На сегодняшний день, по данным РСТЦ, в России каждый второй торговый центр на грани банкротства, при этом на продажу уже выставлено 200 домов торговли.

По словам Марка Гойхмана для этого есть несколько причин. Это исход иностранного бизнеса и снижение общего количества покупателей, которые отдавали предпочтение этим компаниям. При этом импортозамещение происходит крайне медленно.

Кроме того, аналитик отметил снижение расходов покупателей на непродовольственные товары в сравнении с аналогичными данными прошлого года по расчётам «Сбериндекса». Покупательская способность населения стремительно падает, люди стараются избегать импульсивных покупок и оставлять деньги на непредвиденные расходы, сообщает svpressa.ru.

Всё это в совокупности затрудняет ведение бизнеса, работу торговых центров и в перспективе снижение экономического роста не имеет тенденции к улучшению, заключил Марк Гойхман.

Ранее редакция сообщала, что торговая недвижимость теряет арендаторов, покупателей и инвесторов.

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