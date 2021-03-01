Кто и как «не использует» детей в политике

На официальных сайтах сразу нескольких политических партий красуются «отчеты» о мероприятиях, проведенных с несовершеннолетними. Напомним, что и лидер единороссов губернатор Андрей Травников, и лидер коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с критикой протестных акций «навальнистов», в качестве одного из основных аргументов приводили участие в этих акциях несовершеннолетних, привлечение их к политике. А что же мы видим на сайтах областной и городской «партий власти»?

Буквально свежая новость на сайте единороссов — об организации экскурсии для школьников. Ниже — о подарке партийных волонтеров ребенку: волонтер сфотографирован с виновником репортажа и пакетом с партийной символикой.

— Волонтерский центр «Единой России» продолжает участвовать во всероссийской акции «Елка желаний», — сообщается на партийном сайте. — Добровольцы выполняют заявки многодетных, малообеспеченных семей и детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Ранее целая плеяда депутатов-единороссов отметилась проведением мероприятий со школьниками. Официально это именовалось «уроками мужества», но, как следует из фото, уроки проводились под партийной символикой. Это вызвало критику у оппонентов «Единой России» — коммунистов.

— Как рассказал первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий Саликов, комсомольцы ежегодно проводят уроки мужества, — сообщает сайт реготделения КПРФ. — Однако у активистов стоит табу — никакой партийной символики в диалоге со школьниками быть не должно. Они рассказывают об истории Красной Армии, Знамени Победы и Великой Отечественной войны.

Помимо уроков мужества, активисты партии рассказывают о ранее организованной экскурсии для школьников. Партийной символики на мероприятиях действительно нет. Однако не исключено ее появление ближе к выборам. В частности, в распоряжении редакции есть фото с мероприятий КПРФ прошлых лет в предвыборный период, где детям раздают шары не только с логотипом партии, но и с фамилией кандидата.

Что касается двух остальных парламентских партий, то, например, у реготделения ЛДПР, последняя «детская» новость датируется серединой февраля, но без фотографий детей и партийной символики. Они присутствуют в предновогоднем сообщении о поздравлении детей в районе области, правда, речь идет о детях самих партийцев. Справороссы в середине января отрапортовали о поздравлении школьников-поэтов с выходом альманаха со стороны местного депутата в одном из районов области.

Напомним, что официально информация о призывах к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях новосибирских навальнистов не подтвердилась.