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В Новосибирске обсудили переход на новую модель теплоснабжения

  • 01/03/2021, 13:23
В Новосибирске обсудили переход на новую модель теплоснабжения
Переход в ценовую зону всех сибирских городов, где присутствует СГК, позволит компании инвестировать 62 млрд рублей.

В России образовано 18 ценовых зон теплоснабжения, в теплоэнергетику которых инвесторы вложат более 120 млрд рублей. Через 10 лет объем инвестиций в целом по России может вырасти до 2,5 трлн рублей. Об этом шла речь на межрегиональном семинаре, посвященном развитию новой модели рынка тепла в России, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что переход муниципалитетов в ценовую зону позволяет формировать долгосрочные отношения между муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями. Это дает возможность формировать масштабные инвестиционные программы с предсказуемой ценой тепла на период до 10 лет.

— Новая модель удваивает инвестиции — в сравнении с аналогичным показателем при существующем порядке тарифного регулирования, — отметил заместитель директора департамента развития теплоэнергетики Минэнерго РФ Георгий Попов. — В настоящее время в ценовую зону перешли 18 муниципалитетов, в которых сейчас по соглашениям гарантированно произойдет кратный рост инвестиций — на сумму 120 млрд рублей. Инвестиции по времени растянуты на 5-15 лет, но опережающими темпами средства вкладываются в теплоэнергетику уже сейчас. За 2 месяца 2021 года в Минэнерго поступили заявки еще по десяти городам, в числе которых — Тольятти, Саранск, Пермь, Абакан.

По словам замдиректора департамента, ожидаются обращения еще шести городов, общий объем инвестиций достигнет 170 млрд рублей. Заявки на переход в ценовую зону обсуждают еще 36 населенных пунктов.

При дальнейшем активном развитии новой модели рынка есть реальная возможность за 10 лет увеличить объем инвестиций в теплоснабжение поселков и городов до 2,5 трлн рублей, представил расчеты Георгий Попов. По его словам, этот показатель достижим, если на новую модель теплоснабжения будут переходить примерно 40 городов в год.

В стремлении привлечь инвестиции важно обойтись без ценовых потрясений, подчеркнули участники семинара. Ценообразование контролирует региональный тарифный регулятор, муниципалитет и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— Отрасль недофинансирована, в этой связи в целом поддерживаем переход на новую модель рынка, — отметил заместитель начальника управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Александр Федяков. — Но не всегда у нас получается согласовать ту или иную заявку на переход муниципального образования на метод альткотельной. Есть случаи, когда в согласовании отказываем. При необходимости привлечения инвестиций нельзя допускать существенного роста тарифов. Есть муниципальные образования, где метод альткотельной позволяет не наращивать, а сдерживать рост тарифов — например, Пермь.

Предельный уровень цены постепенно доводится до цены «альтернативной котельной» по решению региональной власти, поясняют в Минэнерго. Если тарифы выше цены альткотельной, происходит — «заморозка» тарифов. Например, для 30% населения Канска с 1 января 2020 года тарифы на тепловую энергию снижены на 40-60%.

Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Степина (Косогова) рассказала о реализации инвестиционных программ компании в пяти городах Сибири на общую сумму 27 млрд рублей и прокомментировала наиболее типичные вопросы о работе новой модели.

Она подчеркнула, что переход в ценовую зону всех сибирских городов, где присутствует СГК, позволит компании инвестировать 62 млрд рублей. При этом Екатерина Степина отметила, что новая модель не отменяет риски для самого инвестора.

— Например, проект в Рубцовске нельзя назвать полностью удачным для компании — окупаемость оказалась на несколько лет дольше, чем мы изначально рассчитывали. Впрочем, это никак не влияет ни на тариф, ни на планы компании, — сказала она.

В полпредстве, напротив, отмечают, что довольны результатами инвестиций СГК в Рубцовске, который первым из городов перешел в 2018 году на новую модель.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Экономика

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : теплоснабжение СГК альткотельная


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