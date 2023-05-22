Рекламодателям

Кто может получать единое пособие на детей и куда за ним обращаться, рассказала эксперт

  • 22/05/2023, 15:25
Автор:
единое пособие на детей
По словам специалиста, на сегодняшний день назначение целого ряда мер поддержки автоматизировано, поэтому для их получения хватит одного заявления.

В настоящее время все федеральные меры соцподдержки можно оформить по единому запросу, сообщила управляющая Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко в беседе с изданием «Краснодарские известия».

Напомним, с 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

По словам специалиста, на сегодняшний день назначение целого ряда мер поддержки автоматизировано, поэтому для их получения хватит одного заявления. Чаще его можно подать дистанционно через личный онлайн кабинет. Сейчас в доступе находятся более 100 онлайн-сервисов на портале Госуслуг, и в дальнейшем их количество будет только расти.

С начала текущего года семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, вправе получать единое пособие на детей. Выплату может получить беременная женщина, вставшая на учет до 12 недель беременности, и один из родителей или усыновитель, опекун (попечитель) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Как пояснила Татьяна Ткаченко, для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства или в МФЦ. В свою очередь, Социальный фонд России запросит актуальные документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.

— Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда они не отражаются в государственных информационных системах, — добавила эксперт.

Следует отметить, что заявления рассматриваются 10 рабочих дней. Иногда максимальный срок затягивается на 30 рабочих дней. При этом первое перечисление денежных средств стоит ожидать в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Татьяна Ткаченко уточнила, что единое пособие выплачивается третьего числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается единое пособие. Если указанная дата совпала с праздничным или выходным днем, выплата производится в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца.

Ранее редакция сообщала, что молодым семьям хотят выдавать по миллиону рублей на покупку новой машины.

Фото: freepik.com — senivpetro 

401

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : финансы Социальный фонд России поддержка семей с детьми поддержка молодых семей единое пособие на детей Госуслуги господдержка выплаты на детей


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирске 47 собственников, разрушенных квартир на ул. Линейной, получили компенсации

47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации

С собственниками оставшихся шести квартир в настоящее время ведутся работы.
Читать статью >>
Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину

Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину

Обращение подписали около 400 сотрудников центра Вектор.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

С победителем прошлого аукциона контракт так и не был заключен.
Читать статью >>
в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

«Мы опасались за первый квартал 2023 года»: в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

В мэрии заявляют о медленном, но устойчивом росте городской экономики.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Алёна Чеканова: Все началось с серии предпринимательских неудач

22/05/2023, 17:10

Дополнительные льготы получат участники спецоперации из Новосибирской области

22/05/2023, 17:07

47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации

22/05/2023, 16:08

Губернатор поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей региона

22/05/2023, 15:47
Популярное

Экс-глава сельсовета Купинского района признана виновной в мошенничестве

22/05/2023, 16:27

Следователи проводят проверку по массовой драке на Хилокской

22/05/2023, 16:15

Метрополитен Новосибирска объявил о закрытии одного входа на станцию «Площадь Маркса»

22/05/2023, 16:02
Новости компаний

ВТБ выяснил, кто чаще оформляет автокредиты

22/05/2023, 16:02

В начале мая россияне увеличили потребительскую активность на 11%

22/05/2023, 11:06

В Новосибирской области ЕГЭ пройдет под видеонаблюдением от «Ростелекома»

22/05/2023, 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска