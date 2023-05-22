Кто может получать единое пособие на детей и куда за ним обращаться, рассказала эксперт

В настоящее время все федеральные меры соцподдержки можно оформить по единому запросу, сообщила управляющая Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко в беседе с изданием «Краснодарские известия».

Напомним, с 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

По словам специалиста, на сегодняшний день назначение целого ряда мер поддержки автоматизировано, поэтому для их получения хватит одного заявления. Чаще его можно подать дистанционно через личный онлайн кабинет. Сейчас в доступе находятся более 100 онлайн-сервисов на портале Госуслуг, и в дальнейшем их количество будет только расти.

С начала текущего года семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, вправе получать единое пособие на детей. Выплату может получить беременная женщина, вставшая на учет до 12 недель беременности, и один из родителей или усыновитель, опекун (попечитель) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Как пояснила Татьяна Ткаченко, для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства или в МФЦ. В свою очередь, Социальный фонд России запросит актуальные документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.

— Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда они не отражаются в государственных информационных системах, — добавила эксперт.

Следует отметить, что заявления рассматриваются 10 рабочих дней. Иногда максимальный срок затягивается на 30 рабочих дней. При этом первое перечисление денежных средств стоит ожидать в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Татьяна Ткаченко уточнила, что единое пособие выплачивается третьего числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается единое пособие. Если указанная дата совпала с праздничным или выходным днем, выплата производится в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца.

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