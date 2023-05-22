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Рядом с автокомплексом Столица за 600 млн рублей продают участок под склад

  • 22/05/2023, 15:22
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Рядом с автокомплексом Столица за 600 млн рублей продают участок под склад
Покупателю придется снести гостиницу-долгострой.

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже земельного участка 4,2 га под строительство торгового или логистического комплекса в Кировском районе Новосибирска. Участок расположен на первой линии ул. Петухова в окружении общественно-деловой, производственно-складской и жилой застройки.

— На данный момент на участке расположено офисное здание, площадью 1,2 тыс. кв.м (сдано в аренду и приносит стабильный доход), а также два недостроенных объекта —складской корпус (степень готовности — 65%) и  гостиница (14 этажей, под снос), — пояснили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Продажа проводится по поручению частного собственника. Начальная цена дота — 600 млн рублей. Шаг на повышение — 5 млн рублей. Торги состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.

— Выгодное расположение позволяет Новосибирску много лет удерживать статус крупнейшего транспортного, распределительного и транзитного узла Сибири. По итогам 2022 года был отмечен рост грузооборота в Новосибирске до 30%. В связи с этим растет спрос на логистические проекты в черте города и наблюдается дефицит качественных складских площадей, — комментирует Алексей Лепихин, директор Новосибирского филиала РАД.. —Выставленный на продажу объект имеет высокий инвестиционный потенциал — участок расположен на выезде из города в активно развивающемся районе. Благодаря востребованной локации, а также наличию складского здания под реконструкцию, девелопер сможет реализовать здесь полноценный складской комплекс.

Кроме того, по мнению экспертов РАД, на площадке можно разместить торговый центр с фудкортом.

— Учитывая близость жилых кварталов и отсутствие рядом подобных проектов, ТЦ будет обеспечен стабильным посетительским траффиком, – говорит Алексей Лепихин.

Торги пройдут в середине июля.

Это вторая попытка РАД продать участок с гостиницей- недостроем. Первый раз лот был выставлен на аукцион в январе 2023 года. Все параметры, включая цену лота, остались прежними. В пресс-службе РАД, в ответ на запрос редакции ранее сообщали, что торги по лоту намечались на 12 мая.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища. 

Фото Российского аукционного дома

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : участок под склады Российский аукционный дом продажа недвижимости


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