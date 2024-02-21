Следователи возбудили дело из-за пропажи 15-летней школьницы в Новосибирске

15-летнюю школьницу из Заельцовского района разыскивают в Новосибирске. Ориентировки на девочку распространяют в социальных сетях, на постах полиции. Известно, что подросток ушла и дома 19 февраля, посетила элитную парикмахерскую «Голова» на улице Ленина, изменила прическу, а потом пропала. В последний раз с рюкзаком и в черной маске ее видели рядом со станцией метро «Площадь Ленина». После этого след школьницы оборвался.

Редакции Infopro54 стало известно, что девочка росла в благополучной семье, училась удаленно в частной школе и вела замкнутый образ жизни. У нее было мало друзей. Мобильным телефоном Ульяна никогда не пользовалась. В ее распоряжении находился только ноутбук, который был необходим для обучения. Ранее из дома она никогда надолго не уходила.

― В связи с тем, что длительное время нет сведений о местонахождении девочки принято решение о возбуждении уголовного дела, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Приметы школьницы: на вид около 15 лет, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы длинные. Была одета: в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны, ботинки на высокой подошве.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ульяны Ким, либо вы видели ее, то сообщите по телефону 8 (383) 203-57-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске нашли пропавшую 15–летнюю школьницу, дочку влиятельного бизнесмена, по имени Мишель, которая сбежала из дома из-за излишней опеки отца.