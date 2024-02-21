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Следователи возбудили дело из-за пропажи 15-летней школьницы в Новосибирске

  • 21/02/2024, 19:43
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Следователи возбудили дело из-за пропажи 15-летней школьницы в Новосибирске
Ульяна Ким ушла из дома 19 февраля и исчезла.

15-летнюю школьницу из Заельцовского района разыскивают в Новосибирске. Ориентировки на девочку распространяют в социальных сетях, на постах полиции. Известно, что подросток ушла и дома 19 февраля, посетила элитную парикмахерскую «Голова» на улице Ленина, изменила прическу, а потом пропала. В последний раз с рюкзаком и в черной маске ее видели рядом со станцией метро «Площадь Ленина». После этого след школьницы оборвался.

Редакции Infopro54 стало известно, что девочка росла в благополучной семье, училась удаленно в частной школе и вела замкнутый образ жизни. У нее было мало друзей. Мобильным телефоном Ульяна никогда не пользовалась. В ее распоряжении находился только ноутбук, который был необходим для обучения. Ранее из дома она никогда надолго не уходила.

― В связи с тем, что длительное время нет сведений о местонахождении девочки принято решение о возбуждении уголовного дела, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Приметы школьницы: на вид около 15 лет, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы длинные. Была одета: в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны, ботинки на высокой подошве.

Следователи возбудили дело из-за пропажи 15-летней школьницы в Новосибирске

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ульяны Ким, либо вы видели ее, то сообщите по телефону 8 (383) 203-57-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске нашли пропавшую 15–летнюю школьницу, дочку влиятельного бизнесмена, по имени Мишель, которая сбежала из дома из-за излишней опеки отца. 

 

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»/СК по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СК пропал ребенок поиск


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