Новосибирец сделал предложение возлюбленной на матче ХК «Сибирь»

На победном матче, где «Сибирь» достойно накидала шайб в ворота противника, болельщик сделал предложение своей девушке. Мужчина встал на одно колено и достал кольцо.

Событие тут же стало транслироваться на большом экране. Девушка обрадовалась предложению руки и сердца. Все арена вместе с возлюбленными поддалась ликованию.

Напомним, что домашний матч проходил во вторник, 20 февраля. ХК «Сибирь» обыграл «Ладу» со счетом 3:0. По итогам матча новосибирская команда набрала 64 очка и заняла 10 место в таблице Восточной конференции. «Лада» идет на седьмой позиции с 72 очками.

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