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«Кто-то зарабатывает деньги, а кто-то ― инфаркты»

  • 06/04/2023, 15:25
Клуб директоров
Сегодня все руководители понимают, что мотивация сотрудников только премиями и высокой зарплатой не всегда приносит ожидаемые результаты.

Это связано с тем, что инфляция нивелирует все премии. А денежные компенсации со временем превращаются в норму ― они не воспринимаются как «награда за заслуги» и становятся чем-то обязательным и привычным. Значит, надо создавать нематериальную мотивацию для сотрудников, а нематериальная мотивация должна представлять собой тщательно продуманную систему мер, которая позволит бизнесу достичь высокой производительности труда.

Как этого добиться ― обсудили на очередном заседании Клуба директоров. Оно началось с мультипликационного фильма про пример нематериальной мотивации на заводе ― и спикер Константин Дзядуков, операционный директор ГК «Охват», прекрасно продолжил тему мотивации на производствах:

― Нет идеальных сотрудников, есть отсутствие мотивационной работы с ними: «Они, конечно, негодяи, но это наши негодяи!». Есть три кита, на которых строится стабильная нематериальная мотивация в компании — это честность, целостность, деньги. Компания должна быть честной с сотрудниками, с клиентами и в горе, и в радости; должна четко представлять целостный образ своих работников: это сам человек + его семья + хобби, увлечения. Любая мотивация требует финансовых вложений. Для формирования нематериальной мотивации важна идеология, которую компания должна проводить в жизнь, стратегические цели, за которыми пойдет коллектив, и ценности, на основе которых они будут действовать.

Спикер рассказал о своем опыте построения системы нематериальной мотивации в строительной отрасли, о возникавших сложностях и о том, как получилось их решить.

Клуб директоров

Григорий Крашенинников, предприниматель, инвестор, основатель и совладелец баров «Воробей», Brother’s, гастробаров «Нюра», Hit&Meat, с высоты своего 25-летнего опыта работы в общепите поделился своими открытиями и способами нематериальной мотивации молодого коллектива:

― В какой-то момент мы увидели, что рынок работодателя превратился в рынок кандидата… и тут началось самое интересное.

Последние 5 лет нематериальная мотивация стала важнее материальной. Эксперт рассказал о своих принципах работы в области нематериальной мотивации сотрудников. Вот некоторые из них:

  • В компании должен быть кто-то, кто выполняет роль «отца родного» для персонала. Тот, кто всегда спросит, поддержит, пожалеет.
  • Лидер по профессии в компании ― важный вектор мотивации остальных сотрудников.
  • Не жалейте денег на оборудование, с которым работают сотрудники: крутое оборудование зажигает ребят.
  • Сделайте систему личных достижений и поощряйте лучших.

Клуб директоров

Ольга Колмакова, директор по развитию в центре профессионального спортивного развития «Будь сильным», начала свой рассказ про нематериальную мотивацию с фразы про деньги: «Деньги дают возможность человеку меньше ненавидеть свою работу». Двадцатилетний управленческий опыт Ольги подтверждает острую необходимость нематериальной мотивации для сотрудников:

― Надо учитывать интересы сотрудников и индивидуально подстраивать под них элементы системы мотивации, например, график работы, доверительные беседы, системы грейдов, индивидуальные поощрения и льготы для особо результативных работников.

В ходе обсуждения нематериальной мотивации спикеры и участники активно дискутировали, делились своим опытом и кейсами. Также подняли и вопрос зависимости рекрутинга от мотивации сотрудников.

Приятным окончанием встречи стал уже традиционный розыгрыш призов и подарков от партнеров Клуба директоров.

Фото предоставлены организаторами

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : нематериальная мотивация Клуб Директоров


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