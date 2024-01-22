Мужики с топором пытались ночью попасть на ТЭЦ в Новосибирске

Вооруженных нарушителей обезвредили бойцы ГБР у входа на территорию стратегического объекта.
Сообщение на пульт дежурного поступило ночью.
― Неизвестные люди стучатся в ворота, а один из них пытается при помощи топора сбить с металлической цепи замок, ― говорится в сообщении Агентства безопасности «Гвардия».
К месту сразу выдвинулся экипаж бойцов, но нарушители успели уехать до их прибытия.
Однако они не оставили попыток проникнуть на объект. В агентство еще раз поступил звонок с ТЭЦ. Охранник рассказал, что хулиганы вернулись и пытаются взломать ворота.
― Прибывшие бойцы ГБР задержали пьяных нарушителей и передали их для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, ― отметили в сообщении.
При осмотре автомобиля нарушителей был найден топор.
Ранее редакция сообщала о том, что вора-сладкоежку простили сотрудники «Пятерочки» в Новосибирске.
Фото со страницы Агентства безопасности «Гвардия» в Вконтакте.
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