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Кто займет места на ВИП-трибуне Парада Победы в Новосибирске?

  • 23/04/2023, 14:35
Автор:
Парад Победы в Новосибирске
Спойлер: не только ветераны, их сопровождающие и чиновники.

В региональном оргкомитете «Победа» определили несколько новых почетных категорий новосибирцев, которым, наряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, положены определенные привилегии в рамках торжественных мероприятий по празднованию годовщины Победы. Например, речь идет о почетных местах на трибунах для зрителей военного парада в центре Новосибирска. Это касается и других торжественных мероприятий. Помимо ветеранов войны, сопровождающих их лиц и чиновников, во-первых, претендовать на эти места могут новосибирцы-участники спецоперации, в настоящее время находящиеся в отпуске по истечению полугодовалого срока службы.

Сейчас у нас большое количество отпускников, говорит губернатор Андрей Травников. Очень важно дополнить список приглашенных такой категорией, как бойцы, находящиеся в отпуске, и члены их семей. Но не должно получиться так, что кого-то три раза пригласили, а кого-то ни разу. Потому попрошу Елену Викторовну Бахареву (министр труда и соцразвития), Алексея Николаевича Кириллова (руководитель департамента административных органов правительства области) и Евгения Николаевича Кудрявцева (военком Новосибирской области) проработать этот вопрос.

Вторая почетная категория это активисты и представители общественных организаций, оказывающие волонтерскую помощь российским военнослужащим.

Есть еще одна категория людей, которая из-за своей скромности недостаточно нами отмечена, сообщает глава региона. Имею в виду людей, которые наиболее активно помогают бойцам: кто организовывает автомобильные караваны, отправляет помощь, кто собственное участие заявляет. Этих людей хотя бы морально отметить нужно и включить в состав приглашаемых. Просьба: во взаимодействии с регионами, с Минсоцразвития определить перечень этих людей.

Напомним, что с началом спецоперации ряд коммерческих компаний, общественных организаций, политических партий и отдельных энтузиастов-волонтеров включились в работу по сбору гуманитарной помощи для бойцов, а также по изготовлению для них предметов первой необходимости.

 

Ранее редакция сообщала, чем праздничный сценарий в Новосибирске в этом году будет отличаться от предыдущих.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : помощь участникам спецоперации Парад Победы в Новосибирске День Победы в Новосибирске


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