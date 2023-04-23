Сергей Цукарь: Новосибирские врачи начинают надиктовывать карты пациентов

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, о введении голосовой клавиатуры и цифровизации процессов взаимодействия пациентов и врачей в поликлиниках:

— Голосовая клавиатура — это технология с применением искусственного интеллекта, которая позволит облегчить рутинный труд врача, то есть занесение информации в систему. Это применимо как для врачей-диагностов, занимающихся описанием тех или иных снимков либо результатов обследования, так и для врачей-терапевтов, которые могут надиктовывать голосом информацию в медицинскую систему. Мы проводили испытания в поликлиниках Новосибирска, до конца прошлого года закупили необходимое количество оборудования: около 300 беспроводных гарнитур.

Сейчас медучреждения области уже получили эти гарнитуры. Далее коллеги распределят, в зависимости от приоритетов, каким врачам их раздать. Затем врачи пройдут обучение и смогут облегчить свой труд, занося информацию в карточки пациентов голосом. Как показывает практика, голосовая клавиатура на 20% снижает нагрузку врача при заполнении информации.

Кроме того, в систему загружены медицинские словари. Мы проводили испытания и по направлениям «Стоматология», «Терапия», «Рентгенология» уже отработан набор слов, что также облегчает процедуру заполнения личных кабинетов пациентов.

Прошлогодняя закупка гарнитур — минимальные вложения для тиражирования этого решения. Если возникнет необходимость, то мы будет докупать оборудование, чтобы больше врачей получили доступ к сервису голосовой клавиатуры.

Кстати, на базе трех пилотных поликлиник в регионе идет внедрение еще одного цифрового решения — по дистанционному консультированию пациентов. Робот Ксения обзванивает пациентов, узнает о состоянии их здоровья, а в случае отклонений врач по медицинской информационной системе получает соответствующее уведомление. После отработки этот проект также будет тиражироваться на районные больницы.

Сергей Цукарь в сентябре 2019 года назначен заместителем министра цифрового развития и связи Новосибирской области. С августа по октябрь 2021 года Цукарь исполнял обязанности министра. А 4 октября назначен министром цифрового развития и связи Новосибирской области.