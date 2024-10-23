«Шум, вонь, пьянки»: на хостел с алкашами и тараканами пожаловались жильцы высотки в Новосибирске

Жильцы одной из высоток в Кировском районе Новосибирска пожаловались на незаконный хостел, который организовали в их доме. По словам сибиряков, в квартире-ночлежке проживают лица с криминальным прошлым, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы, и маргиналы. Все они любители хорошенько выпить и «уколоться».

— Постоянный шум, мусор, вонь, тараканы, клопы, пьянки, драки. Лица постоянно ходят возле подъезда полуголыми и в неадекватном состоянии. В 5 утра они пытались залезть через балкон в квартиру на первом этаже в соседнем подъезде. Там проживают женщины, чьи мужья находятся на СВО и защитить их некому, — рассказали соседи злополучной квартиры в доме №156 по улице Петухова.

Люди беспокоятся, что обитатели ночлежки могут занести в дом заразу, так как «непонятно, какими болезнями они страдают, и чем можно от них заразиться». На опасное соседство новосибирцы коллективно пожаловались в правоохранительные органы.

— 12 октября было подано заявление в полицию с подписями жильцов 18 квартир. Никаких действий со стороны правоохранительных органов не последовало, — добавили местные жители.

Неоднократные обращения в управляющую компанию также не дали никаких результатов. Отчаявшиеся новосибирцы обратились за помощью в «Русскую общину».

Общественникам удалось выяснить, что сама квартира, переделанная под хостел, не имеет отдельного выхода, не оборудована вентиляцией и охранно-пожарной сигнализацией. Вывесок и онлайн-касс нет от слова «совсем». Хозяйка квартиры на контакт не идёт, а управляющая компания, куда люди неоднократно обращались, игнорирует запросы.

— Есть подозрение, что обитателей незаконной ночлежки используют для своей личной выгоды нечистоплотные люди, изымая документы и принуждая к работе. Учитывая это, «Русская Община» добивается скорейшего закрытия нелегального хостела и привлечения его хозяев к ответственности. Сейчас юристы готовят обращения в надзорные органы. Просим правоохранительные органы обратить внимание на проблему. В случае обострения ситуации, возможного вмешательства всяких «крыш» и «решал», реакция будет быстрой и решительной, — заявили в разговоре с Infopro54 активисты.

Стоит отметить, что с незаконными хостелами в Новосибирске ведётся активная борьба. Как правило, в такого рода «апартаментах» обитают мигранты. Только в Хилокском микрорайоне с начала года были закрыты 6 таких ночлежек на 130 койко-мест. У хозяев «хором» не было соответствующей документации и разрешения на осуществление гостиничной деятельности. Однако такие «нюансы» их не останавливают и они продолжают зарабатывать на гостях из Средней Азии, основная масса которых находится на территории России незаконно.

Совсем недавно в дачном сообществе «Украина» на новосибирском Хилке сотрудники прокуратуры обнаружили нелегальную ночлежку для мигрантов. Двухэтажный дом из подручных материалов за глухим забором на одном из участков не походил на дачный домик. В момент, когда в коттедж нагрянули нежданные гости, там оказалось более 50 гостей из ближнего зарубежья.

Выяснилось, что новосибирский «Интурист» организовал 59-летний уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство. Никаких разрешительных документов проверяющим дачник предоставить не смог. После того, как отель-самострой прикрыли, иностранцы разбежались.

Ранее редакция сообщала о том, что в Советском районе Новосибирска силовики обнаружили переполненный мигрантами хостел. В арендуемом помещении было зарегистрировано и фактически проживало более 350 иностранцев. Правоохранители выявили не только нарушения миграционного законодательства, но и нарушение требований пожарной безопасности.