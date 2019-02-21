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Куда приводят мечты о свечном заводике, или 10 ловушек самозанятости

  • 21/02/2019, 18:00
Самозанятость — необходимый этап для построения бизнеса на начальной стадии.

Алексей Черняк, biznesmodeli.ru co-Founder, exCEO — Groupon Russia (Darberry.ru), сооснователь ProductUniversity.ru:

10 ловушек самозанятостиЛовушки самозанятости и как из них выбраться.

Что делать если:

— есть клиенты, есть спрос, а расти не получается;

— количество заказов растет, а вместо прибыли у нас почему-то убытки;

— вкладываем деньги в оборот, но зарабатываем на них меньше, чем на банковском вкладе;

— сам погряз в операционке, а на найм подходящих сотрудников не хватает денег.

Ловушка 1. Гуманитарный подход к бизнесу

Вы удивитесь, но, по моим прикидкам, около 50% владельцев малого бизнеса вообще не особо заморачиваются цифрами и подсчетами. Многие из них работают откровенно в убыток и живут за счет денег друзей, долгов, основного бизнеса мужа/жены и т.п. Некоторые бизнесы живут в долгах удивительно долго.

Одна моя знакомая владела пекарней, которую пришлось закрыть из-за того, что рядом открылся сетевой магазин — и по требованиям арендодателя она должна была либо съехать, либо открыть другой бизнес. Так как она помимо выпечки любила еще и цветы (как большинство женщин), то она открыла цветочный магазин на том же месте. Ей казалось, что если покупать цветы за 50 рублей, а продавать за 100 и делать наценку 100% — вполне неплохой бизнес. И, конечно, клиенты должны были прийти сами собой, «по сарафану». Почему-то в тот момент никто не подсказал ей, что стоимость привлечения клиента на каждый букет может быть выше стоимости самого букета. Что было дальше?

Ловушка 2. Работаешь по 15 часов в день и на то, чтобы «выскочить» не остается времени

Сейчас она больше не любит ни выпечку, ни цветы. Работает по 15 часов в день, вся в долгах. В отпуск уехать нельзя, нанять особо некого, денег на переезд в новую точку тоже нет, кредиты растут.

Получился «чемодан без ручки», который и тянуть сложно, и продолжать дальше нет возможностей. Но самое страшное — нет свободного времени, чтобы это осознать, обдумать и создать план того, как жить дальше, или хотя бы послушать совет со стороны.

Ловушка 3. Считать по месяцу, а не по заказам

Вот так выглядит 99% бизнес-планов, которые не работают. Вам показывают доходы/расходы «валовым методом», то есть по месяцам, а не по заказам.

10 ловушек самозанятости

Потому что, если посчитать то же самое по заказам, вдруг окажется, что там, например, не заложена стоимость привлечения клиента. Или то, что из ассортимента нужно убрать большую часть товаров и услуг.

Ловушка 4. Все делать самому, не использовать труд других людей

Некоторые говорят: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Но это тупик, потому что придется все делать самому. Чуть ли не 80% самозанятых не используют ничей наемный труд, потому что на него у них нет денег, а собственный труд они вообще не учитывают в виде затрат. Бизнес — это использование труда и времени других людей, а не собственного. Собственный труд нужен лишь для построения «машинки по зарабатыванию денег», но не для работы в ней.

Отсюда вывод — в бизнес-модель должна быть заложена зарплата других людей, причем даже выше рынка, так как у вас no name, который будет конкурировать с брендами типа Google или Яндекс за таланты. При этом экономика должна сходиться даже с такими зарплатами.

Ловушка 5. Использовать только собственные деньги

10 ловушек самозанятости

Ловушка 6. Взгляд специалиста

Если ты дизайнер, то создаешь дизайн-агентство. Если повар, то ресторан. В этом беда бизнесов, построенных специалистами. Такие бизнесы сделаны под них и не существуют без основателя. А это значит, что из такого бизнеса невозможно выйти, не образуется никакого отчуждаемого актива, который кто-либо захочет купить.

В отличие от специалиста предприниматель строит бизнес, который будет существовать без него. Отчуждаемый актив, который кто-то захочет купить.

Ловушка 7. Недооценивать стоимость привлечения клиентов

Большинство недооценивает стоимость привлечения. Во-первых, со временем каналы продаж выжигаются, и она растет.

Во-вторых, она может достигать гигантских размеров, превышая средний чек. В случае b2b, например, в стоимость привлечения стоит включать и зарплату с бонусами менеджера по продажам и его налоги. Кто-то думает, что клиенты приходят сами.

Ловушка 8. Смешивать убыточные и прибыльные заказы вместе

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Вы можете получить прибыль 100 тысяч рублей в месяц «котловым методом». Но если посмотреть по заказам, может оказаться, что один оптовый заказ принес вам прибыль 1 млн рублей, а 1000 розничных заказов — 900 тысяч убытка. Так и получилось 1 млн – 0,9 млн = 100 тысяч прибыли. Логично в такой ситуации «убить» розницу и оставить только опт.

Ловушка 9. Оптимистично рассчитывать на большой LTV и повторные покупки

Некоторые сознательно делают первую продажу в убыток, для привлечения клиента. Они надеются, что клиенты вернутся повторно и покроют издержки. Но в реальности повторные продажи совершает лишь небольшой процент клиентов, и стоимость возвращения клиентов — ненулевая. Требуются мероприятия, акции, скидки для повторного привлечения.

Ловушка 10. Брать инвестиции под оборотные средства или кредит для покрытия «кассового разрыва»

Кредиты стоит брать только для роста, а не покрытия «кассовых разрывов». Так как это только усугубляет ситуацию.

Инвестиции — самая дорогая форма кредита. Глупо брать инвестиции под оборотные средства, когда можно взять кредит. Кредит отдается разово, а инвестиции забирают долю пожизненно.

Это лишь некоторые, самые популярные сценария попадания в самозанятость. При этом сама самозанятость — необходимый этап для построения бизнеса на начальной стадии. Никто, кроме основателей, не способен построить продукт, сформировать команду и найти правильные каналы продаж. В этом плане самозанятый основатель, уже продающий и разбирающийся в предмете, гораздо круче начинающего стартапера, который только пилит продукт — без продаж и без понимания рынка.

По материалу опубликованному на странице автора.

Фото: с сайта biznesmodeli.ru

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