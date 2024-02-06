«Куда смотрит прокуратура и СК?»: глава союза отцов высказался о секс-оргии на барной стойке в Новосибирске

В социальные сети попала видеозапись из новосибирского заведения Nebar, который находится в центре города, на улице Ядринцевской, 14. На кадрах один из сотрудников занимается сексом с обнаженной женщиной на барной стойке.

Ролик вызвал неоднозначные отзывы пользователей и волну возмущения от общественников.

— В бар не ходил, но свою дозу развлекательного контента от споров в комментариях всё равно получил, как говорится, хлеба и зрелищ! — Конкурсы интересные. — Передаю огромный привет бармену Льву! Приятный молодой человек, который подскажет, покажет, расскажет, посоветует. Приятно видеть людей заинтересованных в своей работе и в своих гостях в наше время — Это самое ужасное место. Это место для девушек низкой социальной ответственности и для мужиков-козлов. На вас уже готовиться петиция о закрытии, это просто полнейший кошмар!

В стороне от скандала не остался и глава новосибирского отделения союза отцов Сергей Майоров. По словам общественника, он получил многочисленные жалобы от жителей города.

— Возмущенные люди спрашивают, почему этот пресловутый Nebar не закроют? Как можно устраивать подобные мерзости в общественном месте, — высказался Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.

Майоров призвал правоохранительные органы проверить заведение и закрыть его.

— Куда смотрят прокуратура и Следственный комитет? Это четкий состав преступления, нужно на это быстро реагировать, — заявил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции тусовки Насти Ивлеевой. Глава союза отцов пояснил, что организаторы секс-оргии запланировали ее на 10 февраля.