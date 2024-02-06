Многодетная мать, которая ушла с уголовником, нашлась в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски многодетной матери 35-летней Екатерины Пономаревой.
Напомним, женщина пропала 22 января. Она ушла в гости к своей подруге и исчезла. Камера наблюдения домофона на подъезде, где проводила вечер сибирячка, зафиксировала, что она уходит с мужчиной в неизвестном направлении.
Мать Кати начала волноваться за дочь, так как раньше она никогда не бросала детей на такой долгий срок. Женщина написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.
Спустя две недели поисков Екатерина сама вернулась домой.
― Моя дочь дома, с ней все в порядке. Спасибо, что помогали, ― рассказала Infopro54 Елена Калугина.
Какие обстоятельства заставили многодетную мать на такой длительный срок забыть о ребятишках ― неизвестно.
Ранее редакция писала, что уголовник похитил сибирячку и не пускает ее домой.
Фото предоставлены Еленой Калугиной.
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