Многодетная мать, которая ушла с уголовником, нашлась в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски многодетной матери 35-летней Екатерины Пономаревой.

Напомним, женщина пропала 22 января. Она ушла в гости к своей подруге и исчезла. Камера наблюдения домофона на подъезде, где проводила вечер сибирячка, зафиксировала, что она уходит с мужчиной в неизвестном направлении.

Мать Кати начала волноваться за дочь, так как раньше она никогда не бросала детей на такой долгий срок. Женщина написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

Спустя две недели поисков Екатерина сама вернулась домой.

― Моя дочь дома, с ней все в порядке. Спасибо, что помогали, ― рассказала Infopro54 Елена Калугина.

Какие обстоятельства заставили многодетную мать на такой длительный срок забыть о ребятишках ― неизвестно.

Ранее редакция писала, что уголовник похитил сибирячку и не пускает ее домой.