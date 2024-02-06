Магнитные бури в феврале 2024 года

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце приходит в движение и начинает дрожать и колебаться. Именно это оказывает немалое влияние на все поле Земли и, соответственно, на людей. Продолжительность магнитных бурь может быть от нескольких часов до нескольких дней, а интенсивность способна в значительной мере ухудшить общее самочувствие и настроение человека.

Расписание магнитных будь в феврале 2024:

5-6 февраля — сильная магнитная буря;

10 февраля — буря средней мощности;

16 февраля — сильная магнитная буря;

25-26 февраля — сильная магнитная буря.

Классификация симптомов метеозависимости

Она может быть условной и индивидуальной, но в целом выделяют следующие категории:

Эмоциональные симптомы:

Стресс и тревога, изменения настроения.

Физические симптомы:

Бессонница, головная боль и мигрени. Кроме того, нередки боли в суставах и мышцах.

Системные симптомы:

Ухудшение хронических заболеваний.

Следует помнить, что метеозависимость — это индивидуальная особенность организма. Её эффекты могут проявлять в большей или меньшей степени, в зависимости от физиологических и психологических особенностей каждого человека.

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