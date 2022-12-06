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Куда в Новосибирске отправиться за новогодним настроением

  • 06/12/2022, 13:01
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Гид по новогодней столице России
Гид по новогодней столице России появился на цифровом туристическом сервисе Russpass.

В подборке Russpass представлен краткий обзор мероприятий, запланированных на январские каникулы (с декабря по 7 января), в их числе — фестивали, мастер-классы и экскурсии.

Так, к Новому году улицы Новосибирска украсят иллюминацией и инсталляциями. В сквере перед театром оперы и балета установят и нарядят восемь елок, каждая из которых будет посвящена достопримечательностям федеральных округов России. В Первомайском сквере неподалеку от театра установят сани Деда Мороза, рядом с которыми можно будет устроить праздничную фотосессию. Далее можно прогуляться по улице Ленина, которая освещается тысячами разноцветных лампочек.

22 декабря в Новосибирске пройдет первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. В новогоднюю столицу России со своими коллегами из других регионов приедет главный волшебник из Великого Устюга. Вечером они пройдут по Красному проспекту, а потом закружат хоровод в Театральном сквере. Именно там установили главную елку Новосибирска.

Покататься на коньках можно на Михайловской набережной. Там же построят ледовый городок и зальют каток длиной 1,3 тысячи метров, который смело сможет претендовать на звание самого длинного катка страны. Более того, он имеет все шансы попасть в Книгу рекордов России. И цифра выбрана неслучайно: в 2023 году Новосибирску исполнится 130 лет.

А в первый день нового года всех желающих приглашают в Театральный сквер на общегородской хоровод.

Кто приедет в наш город первый раз, смогут присоединиться к экскурсии по Новосибирску на автобусе. Он будет курсировать со 2 по 6 января от Концертного комплекса имени Владимира Маяковского и Музея Новосибирска. Автобусы проедут мимо всех ключевых достопримечательностей, а экскурсоводы расскажут интересные факты об истории празднования Нового года в городе.

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, в Новосибирске для туристов доступны 13605 номеров. При максимальной загрузке за две недели празднования они могут принять порядка 160 тысяч туристов.

— В преддверии мероприятий мы проводили информационные туры для крупных туроператоров и представителей туриндустрии Москвы, по итогам которых один из туроператоров заявил о намерении запустить чартерную программу в Новосибирск с конца декабря 2022 года. Уверена, высокий уровень сервиса и насыщенная программа мероприятий сделает визит в новогоднюю столицу России комфортным для самых разных групп туристов, — отметила Анна Павлова.

Завершится праздник 7 января. В этот день символ проекта будет передан следующей новогодней столице – городу Суздалю.

Спланировать поездку можно вместе с цифровым туристическим сервисом Russpass, а также специальным туристическим порталом  Новосибирской области trip2sib.ru – путеводителем по самым интересным местам области, который расскажет, что посмотреть, где поесть, где остановиться, где купить сувениры, поможет построить маршруты и выбрать экскурсии.

Ранее редакция публиковала видео запуска новогоднего освещения в Новосибирске в тестовом режиме.

Фото: официальный сайт Russpass

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Новый год новогодние мероприятия в Новосибирске гид по новогодней столице России


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