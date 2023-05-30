Сводный детский хор выступит на Михайловской набережной в Новосибирске

1 июня на Михайловской набережной будет выступать сводный детский хор. Об этом сообщила заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева в ходе пресс-конференции ТАСС.

Как ранее заявила вице-мэр Анна Терешкова, репетиции идут полным ходом. Дети исполнят, в том числе, и песни Александра Зацепина. Автор главных советских шлягеров родился в Новосибирске.

Выступать хор будет петь вместе с Кареном Мовсесяном, ансамблем Павла Шаромова, Дарьей Шуваловой. Однако отмечается, что дети будут петь под фонограмму.

— Пандемия не давала нам собрать наш хор несколько лет. И вот уже 1 июня 800 девчонок и мальчишек споют вместе песни Зацепина (новосибирца) на одной из главных сцен города, — отметила Терешкова в своем Телеграмме.

Сводный Детский хор России насчитывает порядка тысячи человек, он был сформирован в 2014 году, выступал на закрытии Олимпийских игр в Сочи, а также на самых престижных российских сценах — Большого и Мариинского театров.

Ранее редакция сообщала о том, что 1 июня будет утверждена дорожная карта водно-зеленого городского каркаса на 2023-2025 год.